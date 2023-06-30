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羅東藝穗節拚商機 消費99元玩扭蛋抽出商家優惠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東藝穗節每年帶來大量人潮與商機，商家也願意與鎮公所合作。記者陳敬丰／攝影
羅東藝穗節每年帶來大量人潮與商機，商家也願意與鎮公所合作。記者陳敬丰／攝影

宜蘭羅東鎮每年夏天舉辦大型藝文活動「羅東藝穗節」，吸引大量遊客，創造可觀商機，22年來皆會與商家合作。今年同樣與休閒園區、食品公司等30多間商家合作，推出愛心99扭蛋機，民眾7月份在鎮內消費滿99元，可憑發票到中山公園玩扭蛋，抽出商家優惠獎券，發票所得將全數捐出。

羅東藝穗節邁入第22年，今年主題「藝遊味勁」，7月15日周六晚上7時在中山公園開幕，7月29日周六晚上6時藝穗嘉年華落下帷幕。羅動內容包含戲劇演出、音樂表演、街舞大賽、夜間遊行，以及羅東鎮市場巡禮、文藝市集、聯名店快閃等等。鎮長吳秋齡表示，景氣復甦，暑期旅遊旺季到來，要透過旗艦活動藝穗節與在地產業連結，創造商機。

鎮公所表示，藝穗節每年吸引大量人潮，儘管疫情開始後有所下降，去年每天仍是有4萬人左右，整個藝穗節期間超過50萬名遊客來到羅東小鎮，主舞台周邊常擠滿2、3000人。在地商家指出，藝穗節加上暑期出遊潮，每年7月的消費人數是平常的2到3倍，自然願意把握機會和藝穗節合作。

民眾7月1日到29日，鎮內消費滿99元，可憑單張發票，在藝穗節期間晚上7時到9時，於中山公園玩扭蛋機。贊助廠商包含赫蒂法莊園、諾貝爾奶凍、魏姐包心粉園、張美阿嬤農場等在地知名商家，也有LA NEW、迷克夏、可不可紅茶等連鎖品牌，獎項則有貴賓門票券、商品兌換券、折價券與全品項買一送一等等。

除了扭蛋活動，18間商家簽約成為特約商店，以旅宿業為主，遊客只要出示有藝穗節活動LOGO的文宣品，可到店內享受優惠，包含羅東夜市小吃券、住宿優惠券、商品折價券等。藝穗節活動與相關優惠詳情，可洽羅東鎮公所觀光發展所。

羅東鎮長吳秋齡現場示範愛心扭蛋機，抽出商品優惠券。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮長吳秋齡現場示範愛心扭蛋機，抽出商品優惠券。記者陳敬丰／攝影
在地商家員工表示，每年7月搭上藝穗節與暑期出遊潮，店內消費人數是平常的2到3倍。記者陳敬丰／攝影
在地商家員工表示，每年7月搭上藝穗節與暑期出遊潮，店內消費人數是平常的2到3倍。記者陳敬丰／攝影
羅東藝穗節推出愛心99扭蛋機，民眾消費滿99元可憑發票玩扭蛋，抽出商家優惠，發票所得將全數捐出。記者陳敬丰／攝影
羅東藝穗節推出愛心99扭蛋機，民眾消費滿99元可憑發票玩扭蛋，抽出商家優惠，發票所得將全數捐出。記者陳敬丰／攝影

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