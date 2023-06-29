精神專科北榮玉里分院 照護地方擴充急重症醫療

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮玉里鎮有衛福部玉里醫院、榮總玉里分院及玉里慈濟醫院，過去以精神科為主的玉榮，目前已提供24小時婦產科和兒科，計畫擴及全天急重症醫療，服務花蓮中南區及台東北區醫療需求。

台北榮民總醫院玉里分院服務在地鄉親逾一甲子，今年成立滿65週年，今天舉辦院慶活動暨員工表揚大會，表揚志工及醫護、行政人員付出，花蓮縣衛生局長朱家祥、玉里鎮長龔文俊等出席，共襄盛舉。

朱家祥接受媒體聯訪表示，對於花蓮南區醫療，除玉榮醫院外，希望玉里慈濟醫院也能扮演重要角色；對於南區民眾急救有24小時婦產科、兒科、內外科急診，還要救心、救腦。

朱家祥解釋，救心就須設立心導管室，但玉榮沒有空間可用，玉里慈濟醫院有意願設立，一旦民眾有心肌梗塞即可做緊急處置，當各科急診都設立完成，對南區民眾才有保障。

北榮玉里分院初期任務是收治罹患精神疾病榮民、榮眷，但隨著時空環境變遷，單純的精神病醫院已無法滿足住院病患及在地鄉親的醫療需求。

北榮玉里分院長胡宗明表示，首先將騰出空間，院區內計劃興建急診醫療大樓；近期則配合政府長照政策申請設置「住宿式長照機構」104床，預計113年12月完工開幕。

花蓮 慈濟 婦產科

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