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與自然共好 台東部落族人製環保小便斗

中央社／ 台東縣29日電

台東延平鄉上里部落卡米莎度樹屋主人伊藍．明基努安，利用孟宗竹做成「環保小便斗」，洗手台是廢鍋蓋製作。他說，這些都是就地取材，不僅省錢還與自然共好。

前行政院原住民委員會布農族委員伊藍．明基努安小時候喜歡看湯姆歷險記，裡面湯姆的朋友哈克就住在樹屋上，於是蓋樹屋成為童年夢想，3年前圓夢，在上里部落以前日本警察駐在所旁的一棵百年榕樹上蓋樹屋，並經營露營區

為了貼近自然，伊藍就地取材山林生長的孟宗竹，內層以塑膠水管阻絕滲漏，竹筒中段挖洞，上端再裝上水龍頭，成為獨一無二的「環保小便斗」。洗手台則是用廢鐵鍋和鍋蓋製作而成，創意十足。

伊藍告訴中央社記者，市售的男士小便斗價格從新台幣萬元起跳，感應式的更貴，自己經營露營區，公廁數量多，如果都是買現成的，成本相當高，所以就自己上山採孟宗竹，連同其他材料和工資，1座小便斗只要新台幣2000元，划算許多。

他說，竹製小便斗和露營區原始風格相襯，而且還有小巧思，根據不同族群男性的「長度」和「高度」，設計多種尺寸。廁所外洗手台則是廢鐵鍋和鍋蓋製成，導入環保智慧，與自然共好。

露營區 台幣 台東 布農族

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