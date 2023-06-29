避登革熱、日本腦炎找上門 花蓮縣府籲出遊防蚊蟲

夏季正值登革熱與日本腦炎的流行期，傳染途徑皆為病媒蚊傳播。花蓮縣政府呼籲，民眾外出或前往東南亞等登革熱流行地區旅遊時，務必落實防蚊措施，在國內高風險地區出遊後或返國後，也要自我健康監測，避免疾病找上門。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，登革熱主要由登革病毒通過病媒蚊傳播，一旦有登革病毒進入社區且周圍環境存在病媒蚊的孳生源，就可能引發登革熱流行。登革熱的潛伏期通常為4至7天，典型症狀包括突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛和皮膚出疹等。沒有及時就醫或治療的情況下，登革熱的死亡率可高達20%以上。

依據疾病管制署統計，國內今年截至6月26日，累計72例登革熱本土病例，也有6例日本腦炎確定病例，其中1例為花蓮民眾，且該個案活動地附近有豬舍等高風險場域。規畫出遊時，民眾應事先查詢了解各地的疫情情況，實施相應的防蚊措施。

朱家祥指出，想要預防日本腦炎，接種疫苗是最有效的方法，幼兒一般接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往醫院掛旅遊醫學門診，評估自費接種日本腦炎疫苗。

民眾戶外踏青請加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，家中裝紗門與紗窗，應落實「巡、倒、清、刷」，避免孳生蚊蟲。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、皮膚出疹等疑似症狀，應盡快就醫並主動告知醫師旅遊活動史，以提供醫師臨床診斷的參考。