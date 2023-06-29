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羅東博愛醫院達文西手術突破百例 精準醫療成趨勢

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
達文西機械手臂是以仿真手腕，代替醫師雙手動刀的高科技醫療儀器，可以進行微創精準的手術。圖／醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院提供
達文西機械手臂是以仿真手腕，代替醫師雙手動刀的高科技醫療儀器，可以進行微創精準的手術。圖／醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院提供

達文西機械手臂是以仿真手腕，代替醫師雙手動刀的高科技醫療儀器，可以進行微創精準的手術，是近年醫療趨勢。宜蘭羅東博愛醫院去年底引進達文西系統，半年內已累積上百例使用個案，其中1名20歲的少女長年受腎積水所苦，喝多水就會腰痛嘔吐，也在術後根治。

博愛醫院指出，健保署今年3月宣布將17種達文西手術納入健保給付，說明這已成為一種醫療趨勢；達文西手臂能完全達到人手的靈活度與準確度，還能消除手抖等因素，更精確地進行切除縫合，近年被應用在各類位於深層骨盆腔的惡性腫瘤切除，以及攝護腺手術，還能治療睡眠呼吸中止症等。

博愛醫院達文西手術的百例個案中，有名為芊芊（化名）的20歲少女，由於先天性腎臟結構問題，血管破裂壓迫到腎臟出口輸尿管，

喝水量大時尿液無法及時排出，引發腎積水、腫脹、疼痛，具體症狀則是腰痛與嘔吐。今年5月芊芊的父親帶她到博愛就診，院方診斷出病因，組成達文西手術團隊。

團隊在芊芊身上打出4個細小孔洞，讓機械手臂進入，切除阻塞的輸尿管，將腎臟與輸尿管接口處整形擴大，讓尿液可以順暢排出。手術結束後，芊芊喝水肚痛的情況有所改善，且達文西手術的傷口小、出血量少，恢復速度快，今年夏天就可以正常飲水，解決多年困擾。

博愛醫院今天舉辦達文西手術破百例里程碑記者會，示範達文西手臂縫補櫻桃鴨，展現高精密特色。院長王文斌表示，精準醫療與加速康復是未來醫療發展核心，博愛半年破百例，說明宜蘭民眾有迫切需求，期待達文西手術能提升在地醫療水準、縮小城鄉差距，讓鄉親願意就近就醫。

少女深受腎臟問題所苦，喝多水就會腹痛嘔吐，在達文西手臂精準醫療下，根治問題並快速康復。圖／醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院提供
少女深受腎臟問題所苦，喝多水就會腹痛嘔吐，在達文西手臂精準醫療下，根治問題並快速康復。圖／醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院去年底引進達文西系統，接受手術個案半年已突破百例，今開記者會，現場演示達文西手臂縫補櫻桃鴨。圖／醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院去年底引進達文西系統，接受手術個案半年已突破百例，今開記者會，現場演示達文西手臂縫補櫻桃鴨。圖／醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院提供

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