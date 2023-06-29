太管處增建大理石營地山屋 小風口停車場封11天吊建材

花蓮太魯閣國家公園在奇萊東稜大理石營地新建避山屋，規畫12個床位，並有加壓艙、儲水設施、生態廁所等，7月2日至12日將封閉合歡山小風口停車場吊掛建材。太管處表示，預計7月14日組裝完成，待驗收通過，會盡速啟用提供山友使用。

太魯閣國家公園轄管多條熱門登山步道，國家公園管理處積極增建山屋，提供山友緊急避難需求。其中奇萊東稜包含海拔高度3607公尺的奇萊北峰、3106公尺的磐石山、3286公尺的太魯閣大山、3070公尺的立霧主山及3101公尺的帕多魯山等多座3000公尺以上高山，因路程長、地勢險且天候變化大，屬於極具挑戰性的登山路線，挑戰的山友眾多，但也容易發生山域事故。

太管處繼去年完成磐石中峰、北鞍三叉兩座避難山屋後，考量北鞍三叉山屋位於登山路線中段，往西到合歡山、往東到中橫公路岳王亭出口都需時3、4天，且東段到出口路上沒有避難山屋，若發生山域事故，可能延誤救難時機，決定增建大理石營地避難山屋，多一處避難場所，也能提高山域救援成功的機率。

太管處遊憩服務課長聶士詔表示，大理石營地避難山屋和磐石中峰、北鞍三叉兩座山屋相同，都有12個床位，加上打地鋪，最多可容納16人，山屋中會放置加壓艙（PAC），讓高山症的山友快速緩解症狀，也設有儲水設施接引雨水供山友使用，屋外還有生態廁所，讓山友解決需求的同時，也能維護高山生態環境，降低登山活動對高山環境的衝擊。