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牙醫開課照護機構老人口腔衛生 延緩長者失能、失智

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會今天表示，老人照護大多著重疾病的治療，但忽略口腔健康可能引起全身性疾病。公會與衛生局合辦訓練課程，希望提升住宿型長照機構口腔照護能力，不僅可以預防口腔疾病，也能提升長者的健康和生活品質。

基隆市牙醫師公會說，今年2月底統計資料顯示，全市老年人口比例達19.43%，全國各縣市中排名第6，預估今年進入「超高齡社會」，也就是每5名市民就有1位是65歲以上長者。老年人常伴隨著全身功能老化、衰弱，一般照護著重疾病的治療。

公會表示，長者口腔照顧能力不足或降低，無法維持口腔清潔，會造成牙周病、缺牙或咀嚼能力降低，不僅會影響營養的吸收，還會導致大腦認知障礙，增加失智的比例。老人家也常因為吞嚥肌肉退化，導致吞嚥功能下降，飲食容易噎到或嗆咳，進而將口腔內細菌吸入肺部，造成吸入性肺炎危及生命安全。

面對高齡社會，長照服務需求增加，護理或照護機構除了疾病照護，更需要學習專業的口腔照護知識與技能。基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。

牙醫師公會也依照機構內住民自我照顧能力程度不同分類，提供不同協助清潔口腔的方式和器具。如手部功能不佳長者，Y型牙線棒比一般牙線棒使用角度更方便。臥床長者無法漱口，照服員協助潔牙前，可先用海綿棒清除食物殘渣後再刷牙。

有鼻胃管的長者雖然不由口進食，但口腔內仍然會有細菌甚至牙結石，也必須清潔口腔。有些長者因為肌肉緊繃無法張口刷牙，照服員就需先用熱毛巾敷臉，做減敏感及肌肉放鬆按摩等運動，也可以使用環形張口器來輔助進行潔牙。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，高齡長照的需求越來越大，長者的口腔照護一定要重視。希望護理師和照服員上課後，回去機構可以教導其他同事，落實對長者的口腔清潔照護，提升機構住民的照護品質。

基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
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基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
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基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市衛生局與牙醫師公會合作，針對市內住宿型長照機構的護理師和照服人員，開辦專業口腔照護課程訓練。圖／基隆市牙醫師公會提供
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