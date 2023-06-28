羅東區域排水飄異味 疑夜市汙染

宜蘭羅東鎮是人口密集商業城，入夏後區域排水飄出異味，加上若沒有除草清淤恐影響排水，造成大雨來襲時淹水。鎮長吳秋齡昨請縣府協助清淤，縣府同意加強除草及清淤頻率，至於異味來源，追查研判是上游夜市攤販倒垃圾造成，須要求約束業者。

冬螺排水屬於區域排水，流經冬山鄉及羅東鎮等鄉鎮，其中一段位於兩鄉鎮交界，附近是全縣規模最大的冬山鄉清溝夜市，每周三大約聚集300攤業者做生意，1.5公里長的擺攤路段人山人海，日前因被投訴影響交通及環境衛生，冬山鄉公所宣布5月底至6月共4個星期的周三停止營業改善。

羅東鎮公所昨在縣務會議提案，由於區排是縣府管轄，請求增加包括冬螺排水、月眉排水、十六份排水等的清淤除草，減少民怨。

鎮長吳秋齡表示，夏季雜草長得快，護岸與水道易有雜草或水草影響排水斷面，若瞬間豪大雨來襲，恐影響排水順暢，也可能有蛇藏在草叢，對衛生及環境景觀都不好。

吳秋齡說，這幾條區排的上游流經農業區域且渠道寬闊，兩側集居較少，不致有異味困擾；但經過羅東鎮轄區時，因地窄人稠，商業活動興盛，且因渠道束縮，淤積致生異味，里長經常反映民怨。

縣府水利資源處同意在汛期時，將原本兩個月的除草頻率，縮短為每月除草一次，也會加強清淤頻率。

至於異味，主要是冬螺排水，縣府追查後研判，與上游的冬山清溝夜市比較有關，部分流動攤販未妥善回收處理廚餘及垃圾，甚至直接倒入區排，造成異味飄散。由於清溝夜市日前被禁，最近才恢復營業，再觀察改善情況，必要時透過鄉鎮公所約束業者。