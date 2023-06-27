宜蘭清水地熱假日接駁公車 區分淡旺季

宜蘭縣政府今天表示，清水地熱公園在每年12月到隔年3月旺季的週休二日，提供接駁公車入園服務；4到11月淡季期間，至少有3天連假時才會提供接駁公車入園服務。

清水地熱公園是宜蘭縣風景區人氣王，園區內只有250個小客車停車位，旺季尖峰時段，常開園不到1小時就被停滿，隨即啟動停車場總量管制，採一出一進放行，但也造成園區外車輛大排長龍等候入園景象。

縣府交通處今天指出，為解決交通與停車問題，縣府於年初完成聯外道路改善工程，在3.7公里長的路段新闢10處避車道，可供中型巴士會車，並從3月底起試辦園區外的長埤湖到清水地熱點對點假日公車接駁，每10到15分鐘一班車，遊客可將車輛停在長埤湖停車場後，搭接駁公車進入清水地熱公園。

交通處表示，經滾動式檢討，最近決定每年12月到隔年3月旺季期間的週休二日，固定提供接駁入園服務；4到11月的淡季期間，至少3天連假才會提供假日接駁服務。

此外，遊客也可選擇國光客運「綠17」假日專車，從羅東轉運站發車，終點站為清水地熱園區，不論淡旺季，每週末週日都有行駛。