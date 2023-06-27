南澳碧候溫泉外包商想退場 盼經營權交還縣府

宜蘭南澳鄉碧候溫泉露天SPA區由縣政府委外經營，運營廠商影流文創去年7月接手，近日考量設備、成本以及地方溝通等因素，認為應將經營權交還縣府，後續可扮演協助者推廣；縣府表示，尚未收到公文，若完成行政程序解約，會再商議經營細節。

碧候溫泉位於南澳鄉金岳村附近，原是當地泰雅部落內秘境野溪溫泉，數年前原民會補助，縣府、南澳鄉公所配合經費，建置碧候溫泉園區，分為家庭式湯屋、男女裸湯以及露天SPA泳裝池，前2者由縣府經營，露天SPA池經對外招標，由影流接手。

園區去年7月開幕後，好評不斷，成為南澳鄉熱門景點，不過影流經營時也遇到許多困難。負責人簡先生指出，設備問題是一大難關，管線、抽水機乃至磁磚都需要維護，今年年假甚至發生溫泉水斷管，連假期間找不到人維修，幸好當時客人有水電背景，先合力搶通，撐了4天等到專業水電團隊。

簡先生說，露天SPA池的收入只有門票錢，1次80到100元很難支撐起運營成本，原本規畫露營區增加收入，又因沒有事先申請被喊停；此外與地方的合作也沒那麼順利，雖然名聲打響後客人越來越多，提供給部落的工作機會也增加，但地方的支持度不如想像中強烈。