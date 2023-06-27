羅東地小人稠區排飄異味 上游夜市攤販倒廚餘垃圾惹怨

宜蘭羅東鎮是人口密集商業城，入夏後區域排水飄出異味，加上若沒有除草清淤恐影響排水，造成大雨來襲時淹水。鎮長吳秋齡今天在縣務會議提案請縣府協助清淤，縣府同意加強除草及清淤頻率，但追查異味來源，研判上游夜市攤販倒垃圾造成，須要求約束業者。

冬螺排水屬於區域排水，流經冬山鄉及羅東鎮等鄉鎮，其中有一段位於兩鄉鎮交界，附近也就是全縣規模最大的冬山鄉清溝夜市，每周三大約聚集300攤業者做生意，1.5公里長的擺攤路段，人山人海，日前才因被投訴影響交通及環境衛生，冬山鄉公所強施鐵腕，宣布5底至6月共4個星期的周三停止營業改善。

羅東鎮公所今天在縣務會議提案，由於區域排水是縣政府管轄，請求增加包括冬螺排水、月眉排水、十六份排水等區排的清淤除草，減少民怨。

鎮長吳秋齡表示，夏季雜草長得快，護岸與水道都會有雜草或水草影響排水斷面，氣候異常變化，若瞬間豪大雨來襲，恐將影響排水順暢，同時也會有蛇藏在長草叢，對於衛生及環境景觀都不好。

吳秋齡說，這幾條區域排水的上游流經農業區域且渠道寬闊，兩側集居也較少，不致有異味困擾；但經過羅東鎮轄區時，因地窄人稠，商業活動興盛，且因渠道束縮，淤積致生異味，里長經常反映地方民怨。

縣政府水利資源處今天同意在汛期期間，把原本兩個月的除草頻率，縮為每月除草一次，清淤原本是兩個月巡查，採取點狀清淤，今後也會加強清除頻率。