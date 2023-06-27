原生苞舌蘭瀕危 台南農改場發表黃花新品種「台南5號」

野生苞舌蘭被列為台灣瀕危原生物種，台南區農業改良場今天公告，將推出國內首見黃花苞舌蘭新品種「台南5號」，屬黃色大型品種，花色十分亮眼，推出後將成為「庭園造景新星」。

台南農改場強調，未來推廣到園藝市場後，喜愛苞舌蘭的民眾，能就近到園藝市場購買，不需要千里迢迢到生育地盗採，不但可促進商機又能保育原生植株。

苞舌蘭又稱紫蘭，屬台灣蘭嶼和綠島地區的原生種花卉，蘭嶼原生紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為極危物種。

台南農改場表示，除協助苞舌蘭復育，前往原生地蘭嶼東清溪的上游，觀察苞舌蘭在原生地的復育情形及其生長的環境，更自92年開始收集苞舌蘭及進行苞舌蘭的雜交育種，目前已育出4個品種並技轉給業者農戶栽培，該場再推出黃花新品種台南5號，「即將成為庭園造景新星」。

場長楊宏瑛說，原生種紫苞舌蘭，花期不長且觀賞性不佳，花朵小且又很容易自然結莢，經過雜交育種選拔的苞舌蘭花朵又大又美，花期可長達3個月以上；該場已推出屬於小花品系的台南號及2號，以及適合台灣熱帶景觀綠美化種植的台南3號、4號。