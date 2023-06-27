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整修觀景平台 基隆外木山海興游泳池封閉 今夏不能下水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發包改建外木山海岸「海興游泳池」旁觀景平台等設施，預計12月2日完工，提供民眾更安全舒適的游泳及戲水空間。圖／基市府提供
基隆市政府發包改建外木山海岸「海興游泳池」旁觀景平台等設施，預計12月2日完工，提供民眾更安全舒適的游泳及戲水空間。圖／基市府提供

基隆市外木山海岸「海興游泳池」旁觀景平台鏽蝕嚴重，市府發包重建。產業發展處今天表示，海興游泳池昨天起封閉，今年夏天不開放戲水和游泳。工程預計12月2日完工後，就能提供民眾更安全舒適的游泳及戲水空間。

產發處長林鼎超表示，外木山漁港旁的海興游泳池是許多大小朋友，夏季常去的戲水勝地。因為景觀平台設施老舊鏽蝕嚴重，泳客反映擔心鋼梁可能隨時倒塌，市府規畫「外木山海堤暨海興據點景觀改善工程」，發包改善海興平台、臨海走道及外木山海堤等設施。

林鼎超說，基隆每年10月上旬開始吹起東北季風，隔年4月下旬結束。因為工地位在海邊，考量東北季風期間常伴隨強風及降雨，工區可能無法施作而影響工期，且危及施工人員安全，浪大也不利工程品質，才會定在昨天動工。

產發處提醒民眾，昨天起到12月2日施工期間，請民眾不要進入景觀平台及下方游泳池，以免發生危險及憾事。產發處已協調廠商在維持工程品質前提下儘早完工，並評估是否可分段施工，分段開放民眾戲水，早日提供遊客及親子安全舒適且優質的戲水環境。

基隆市政府發包改建外木山海岸「海興游泳池」旁觀景平台等設施，預計12月2日完工，提供民眾更安全舒適的游泳及戲水空間。圖／基市府提供
基隆市政府發包改建外木山海岸「海興游泳池」旁觀景平台等設施，預計12月2日完工，提供民眾更安全舒適的游泳及戲水空間。圖／基市府提供

林鼎超 基隆

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