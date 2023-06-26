鹿野高台熱氣球嘉年華 空品區管制違者最高罰6萬

2023台灣國際熱氣球嘉年華將在鹿野高台展開，台東縣環保局提醒，車輛進入「空氣品質維護區」應符合相關規定，違者將按車種處新台幣500元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

台東縣政府表示，6月30日至8月28日台灣國際熱氣球活動期間，鹿野高台地區都會湧入大量車潮，為保障居民及遊客健康，縣府已劃設「鹿野高台空氣品質維護區」，透過管制高污染車輛進入，可大幅減少大量車潮帶來的空氣污染物，讓活動期間能持續維護台東優質空氣品質，同時呼籲民眾及遊客多使用低碳的交通工具前往參與。

民眾駕駛車輛進入「鹿野高台空氣品質維護區」時，應注意是否符合相關規定，包括機車應完成定期檢驗、第三期前的柴油車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內，自主管理標章或台東縣環境保護局核發的空氣品質淨區標章，或有1年內排煙檢驗合格紀錄。

若有違反規定者，將依據車種處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，並可按次處罰，呼籲民眾留意，共同維護台東好空氣。「鹿野高台空氣品質維護區」管制範圍從永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區，透過「車牌辨識系統」全天監測。

台東縣環保局指出，依據統計，自民國111年7月1日起實施以來，進入維護區管制路段內第三期前的柴油車輛共948輛、出廠滿5年以上的燃油機車共2217輛，均符合管制要求。

環保局呼籲，空氣品質維護區的設立，取締裁罰並非主要目的，而是希望車主平時要定期維護保養車輛，建議車主參加自主管理到檢，可定期掌握並確保車輛排氣符合標準，在平時可避免路邊攔查檢測不合格而受罰，還有提高車輛壽命的好處；今年柴油車排煙檢測偏鄉服務相關行程規劃可至「台東縣環境保護局」官網查閱，共同維護台東良好空氣品質。