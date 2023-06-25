台東推觀光節電試驗計畫 29日說明會鼓勵公民參與

推動觀光節電試驗計畫，台東縣政府於6月29日將在縣府簡報室召開觀光節電試驗專區說明會，及110年辦理觀光節電示範專區成果經驗分享，鼓勵公民參與、開放綜合討論。

台東縣政府財政及經濟發展處發布訊息表示，配合經濟部能源局112年度節電夥伴節能治理與推廣計畫，台東朝向環境、社會、經濟3面向永續發展，建立觀光節電試驗專區，提供每案新台幣40萬元，推動在地觀光節電試驗專區，歡迎各單位提出符合當地特色的提案，藉由審議參與機制、公民參與公共預算決策過程，扮演分配公共資源角色，鼓勵公民參與。

財經處指出，台東縣節電試驗計畫將於說明會次日起開始收件至7月28日截止；鎖定各鄉鎮市觀光特色景點且結合節電行為、推廣節電知識提案，提供培力課程及定案工作坊、解說遴選及經費規劃規範等事宜，協助團隊計畫書的撰寫與修正。

後續邀請府內外專家學者進行提案審查會議且開放投票機制，提升民眾認同參與度，綜合評估出符合當地需求的試驗專區，遴選出2件可行方案。

詳細資訊可上縣政府官網及臉書粉絲專頁「Power台東」查詢，或洽台東縣政府節電小組免付費電話：0800-808-803、089-318803瞭解。