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「基隆鎖管季」開跑夜訪鎖管、夜釣體驗夯 五大活動嘗現撈海味

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明今邀請產發處長林鼎超分享「基隆鎖管季」五大活動。圖／基隆市政府提供
基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明今邀請產發處長林鼎超分享「基隆鎖管季」五大活動。圖／基隆市政府提供

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明今邀請產發處長林鼎超分享「基隆鎖管季」，今年五大重要活動，推廣基隆在地業者的農、漁產品。6月下旬開始的「海釣學院」，由專業的老師帶領民眾體驗海釣課程，「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」報名開始，可一睹鎖管的真面目。

余治明指出，鎖管是基隆最重要的漁業活動之一，也支撐了八斗子漁民的生計，每到6月鎖管會開始從彭佳嶼洄游到基隆附近的海域，這段時間便是基隆漁民最忙碌的時刻，鎖管也成為代表基隆海洋文化的重要元素之一。除了品嘗海鮮外，體驗夜釣鎖管非常受歡迎，不論男女老幼，都值得大家一起體驗。

林鼎超說，「海釣學院」由專業的老師帶領大家體驗海釣課程，晚上還有「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」一睹鎖管的真面目。今年精心規畫眾多市集活動，如青創市集、海洋市集，以及品嘗咖啡和甜點的咖啡市集都吸引很多民眾參與。

青綜科長潘祖德表示，市集攤位空間有限，但民眾相當支持，未來將尋覓其他合適的場地，舉辦更多類似的活動，吸引人潮到基隆消費。

夜訪鎖管及夜釣體驗分別限量 500 名和 2000 名，由專業船長帶領民眾進入東北角夏夜海域，體驗當令漁獲的捕獲過程，還能享用現撈海味。

2023基隆鎖管季活動資訊請持續關注「潮嚮 ‧ 山海基隆」臉書粉絲專頁及鎖管季官方網站

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