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南澳東岳湧泉睽違3年重新開放 盛夏避暑又多了好去處

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
東岳湧泉長年溫度14到16度，盛夏之際沁涼消暑。圖／民眾提供
東岳湧泉長年溫度14到16度，盛夏之際沁涼消暑。圖／民眾提供

宜蘭南澳鄉東岳湧泉3年前因疫情封閉，今年疫情趨緩，地方希望恢復，上月底部落會議通過重新開放，遊客可以再次享受沁涼泉水。近日有民眾反映與3年前相比，水量有減少，公所表示開園前已做過2次整理，出水量也未減少，可以放心。

東岳湧泉與粉鳥林沙灘齊名，被稱為南澳鄉東澳地區的「2隻腳」，是天然湧泉匯聚成的水池，水溫長年保持在攝氏14到16度，盛夏沁涼消暑，是著名的避暑勝地；109年5月，受到新冠疫情影響，東岳部落決議封泉，原本只封到110年4月，但由於疫情反覆，湧泉一路封到今年。

地方人士指出，今年疫情趨於穩定，重新開放算是「眾望所歸」，5月31日部落會議通過，6月1日開放。南澳鄉公所表示，去年10月湧泉受大雨影響，水量漫出池子，今年3月出動怪手清理底部泥沙，5月初又做一次大整理，加裝堤防。

地方民眾與遊客睽違3年能再次踏進湧泉，興奮表示要去玩水；也有民眾反映，水量較從前低，且底部泥沙變多。地方人士懷疑，可能與上游養魚戶抽水有關，另外湧泉封了3年，需要時間恢復。

公所表示，池子水位降低是由於出水口有設立石牆，先前石牆較高，鄰近出水口的水位也較高，目前石牆高度降低，出水口水位降到和其他池相同的高度，湧泉出水量並未減少；至於上游養魚，部落已有開會協調。

南澳鄉公所表示，3月和5月都修整過湧泉池和園區，遊客可以放心使用。圖／民眾提供
南澳鄉公所表示，3月和5月都修整過湧泉池和園區，遊客可以放心使用。圖／民眾提供
東岳湧泉被稱為東澳的「2隻腳」之一，是重要觀光景點，3年前因疫情封閉，近日終於再開。圖／民眾提供
東岳湧泉被稱為東澳的「2隻腳」之一，是重要觀光景點，3年前因疫情封閉，近日終於再開。圖／民眾提供

疫情 南澳 沙灘 宜蘭

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