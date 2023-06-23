台東原民歲時祭儀30日開跑 縣府提醒遊客遵守相關公約

台東縣各族群原住民豐年祭歲時祭儀6月30日開跑，共計200場次。不過，隨著族群融合及觀光發展，部落豐年慶典雖大多採開放同歡模式，但仍有禁忌儀式，部落希望大家遵守相關公約。

縣府原民處公告今年各部落族群歲時祭儀時間，共計200場次，首場為台東市阿美族建農部落6月30日，最後一場次則為池上鄉及關山鎮8月17日至20日各部落，其中逾100場次集中在7月辦理。

每年暑假開始，是台東原住民族群部落舉辦豐年祭歲時祭儀活動，包括阿美、排灣。卑南及魯凱等族群，接續辦理慶典。不過，慶典活動仍有禁忌儀式，部落希望大家遵守相關公約，避免誤會。

原民處表示，各族群祭典會有禁忌，遊客事先應瞭解，勿妨礙或干擾祭典進行，尊重珍貴的部落文化，縣府已彙整各村里、部落舉辦時間，上網或印製海報宣傳，並可至縣府全球資訊網站查詢。

「聚會所禁止女性進入。」知本卑南族卡大地布部落林姓族人說，7月中旬的小米收穫祭，部落都會在巴拉冠（青年會所）進行活動，但聚會所只有男性進入，女性就必須止步，至今都嚴格執行。

台東市大馬蘭阿美族民族事務促進會執行長黃憲載說，阿美族的歲時祭儀主要是傳承文化，感恩豐收，並不是為旅客所舉辦的活動，因此遊客在前往部落時要注意相關規範，尊重部落的主體性。

立法委員、卑南族陳瑩表示，配合原住民歲時祭儀，今年7、8月的原住民返鄉列車，除紅眼跨夜列車外，已全部汰換為EMU3000型城際列車，讓族人可以安全快速返鄉參加活動。