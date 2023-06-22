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獨／瞬間變賞鯨團！基隆嶼夜釣驚見鯨鯊共游 釣客收桿

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「鉅隆2號」娛樂船昨晚載遊客到基隆嶼夜釣時，驚喜遇到一尾約3、4公尺長的鯨鯊。圖／鉅隆號娛樂船隊提供
「鉅隆2號」娛樂船昨晚載遊客到基隆嶼夜釣時，驚喜遇到一尾約3、4公尺長的鯨鯊。圖／鉅隆號娛樂船隊提供

基隆「鉅隆2號」娛樂船昨晚載遊客到基隆嶼夜釣時，出現一尾約3、4公尺長的鯨鯊，釣客驚喜目擊，為避免傷到牠都主動收起釣桿，很有保育觀念。鯨鯊靠近船和遊客近距離互動，大口吃魚。釣客直呼「很大隻，我們變成賞鯨團了」。

鉅隆號船長項彥豪說，鉅隆2號昨晚8到9點搭載14名遊客到基隆嶼夜釣，遇到一尾鯨鯊靠近，近距離在船的旁邊、下方游來游去，一直在船邊吃著被燈光吸引的大、小魚群。很令人感動的是，釣客怕傷害鯨鯊，都主動收起釣桿，讓鯨鯊吃到飽。

「好大隻」、「又來了」、「直接游過中央了」、「我們變成賞鯨團了」釣客驚呼連連，紛紛拿起手機拍下這難得的海上驚奇巧遇。

項彥豪表示，今天凌晨還有另艘鉅隆號娛樂船也遇到一隻海龜，圍繞著船悠游，顯見基隆嶼海域的生態相當豐富。最近夏季的洋流是黑潮，水溫約27度，吸引鯨鯊到北部、東部海域，近3年每年都有遇到，十分難得，之前還遇過更大尾的，他研判昨天的還算是小寶寶。

但項彥豪也憂心，目前海域海漂垃圾很多，怕鯨鯊會吃到海漂垃圾，他們船隊如果發現垃圾都會盡量清，保護鯨鯊、海龜這些珍員的保育類生物。

台灣鯨豚觀察員李昌萬說，因為夏天的水溫升高，浮游生物在夏天時夜釣船打的燈光下會有聚集的效果，所以船底成為聚成一個小生態，小魚吃蜉蝣，大魚吃小魚，鯨鯊又來吃大魚，也讓夜釣船瞬間成為賞鯨船，是海上難得的一次大驚奇，也是一次很好的生態之旅。

鯨鯊在台灣列入保育已有15年，屏東海生館魚類專家何宣慶博士表示，鯨鯊隨著食物而走，可能也是從菲律賓追著食物隨洋流北上到台灣東部外海，外海見到的機率更高，近海倒是相對沒那麼容易見到。（影片由鉅隆號娛樂船隊提供）

「鉅隆2號」娛樂船昨晚載遊客到基隆嶼夜釣時，驚喜遇到一尾約3、4公尺長的鯨鯊。圖／鉅隆號娛樂船隊提供
「鉅隆2號」娛樂船昨晚載遊客到基隆嶼夜釣時，驚喜遇到一尾約3、4公尺長的鯨鯊。圖／鉅隆號娛樂船隊提供

鯨鯊 基隆嶼 賞鯨

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