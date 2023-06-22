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蘇花車潮凌晨激增！蘇澳端回堵2.5公里 估中午紓緩
端午連假首日，蘇花路廊上午5時起車潮湧現，蘇澳端回堵到軍人公墓前，停等車流長約2.5公里，預估中午過後車流將會紓緩。截至上午10時，蘇澳端到武塔南向車流量較大，其餘南北向均算順暢。國道5號南港到石碇南向較壅塞，出了雪隧後目前一路順暢。
公路總局第四區養護工程處指出，端午節連假一般而言，一大早蘇澳端會較壅塞，此外武塔路段由於即將進入觀音隧道等長隧道，隧道內車速較慢，隧道前較易壅塞，中午過後就會逐漸緩解。此外上午8時許，144.9K南向和平段發生3輛自小客車追撞事故，也一度造成壅塞，8時半前就已排除。
蘇澳警分局表示，已加派232人次警力及義交人員，加強國5蘇澳交流道、蘇花改等重要道路，以及熱門觀光景點周邊交通疏導，提醒用路人，蘇花改今天上午5時到下午5時，雙向開放大客車行駛路肩，同時段蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。
高公局指出，昨天下午4時候國5交通量為每公里3.2百萬車，是平日的1.2倍；今日上午南向南港到石碇車多壅塞，時速約在30到40公里左右，預估下午4時後緩解，其餘路段皆算順暢，仍建議用路人盡量選擇下午5時後出發。
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