基隆頒發金鷹獎 謝國樑盼教育現場拔尖扶弱、適性發展

基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑恭喜得獎者，並祝福他們迎向人生新起點。金鷹獎以「港都傳情 振翼高飛」為主題，象徵堅忍不拔、勇敢向前的精神，期許畢業生宛如飛鷹般振翅高飛，鵬程萬里。

今年共有312名應屆畢業生獲頒市長金鷹獎，謝國樑逐一頒獎給幼兒園、國小得主，再與校、園長一起合影。國中畢業生由副市長邱佩琳頒獎。會場也準備「美顏拍照機」等多款道具，讓與會者自行拍照留念。

謝國樑致詞時表示，市府已在研議成立以0到12歲為對象之兒童事務專責機構，秉持家長愛孩童般的精神，在城市中提供孩子妥適醫療照顧，營造教育「拔尖扶弱、適性發展」的快樂成長空間。

教育處說，今年獲獎畢業生中，來自信義國中的林嘉樂讀小學二年級時父親過世，家庭經濟陷入困境。他為了讓天上的爸爸安心，在老師鼓勵下克服喪父悲傷，取得優秀成績，去年榮獲「總統教育獎──奮發向上獎」。

信義國中畢業生鄭名玲八年級時獲得基隆市SCRATCH市賽冠軍，並在全國貓咪盃SCRATCH競賽動畫組獲得第2名，當選了學校自治市長。今年會考分數34.8分，達到錄取北一女的成績。她說，支撐她繼續努力的動力，除了比賽得到的榮耀，最難忘懷的是大家的關懷。