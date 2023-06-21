快訊

搭飛機想免費升級頭等艙？空姐揭「2招數」超有效：我們能創造奇蹟

房貸利率衝破14年半新高 央行用「這五字」定調房市景氣

基隆頒發金鷹獎 謝國樑盼教育現場拔尖扶弱、適性發展

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑（左二）與仁愛國小舞蹈班學生熊沛柔（左三）合影。圖／基市府提供
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑（左二）與仁愛國小舞蹈班學生熊沛柔（左三）合影。圖／基市府提供

基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑恭喜得獎者，並祝福他們迎向人生新起點。金鷹獎以「港都傳情 振翼高飛」為主題，象徵堅忍不拔、勇敢向前的精神，期許畢業生宛如飛鷹般振翅高飛，鵬程萬里。

今年共有312名應屆畢業生獲頒市長金鷹獎，謝國樑逐一頒獎給幼兒園、國小得主，再與校、園長一起合影。國中畢業生由副市長邱佩琳頒獎。會場也準備「美顏拍照機」等多款道具，讓與會者自行拍照留念。

謝國樑致詞時表示，市府已在研議成立以0到12歲為對象之兒童事務專責機構，秉持家長愛孩童般的精神，在城市中提供孩子妥適醫療照顧，營造教育「拔尖扶弱、適性發展」的快樂成長空間。

教育處說，今年獲獎畢業生中，來自信義國中的林嘉樂讀小學二年級時父親過世，家庭經濟陷入困境。他為了讓天上的爸爸安心，在老師鼓勵下克服喪父悲傷，取得優秀成績，去年榮獲「總統教育獎──奮發向上獎」。

信義國中畢業生鄭名玲八年級時獲得基隆市SCRATCH市賽冠軍，並在全國貓咪盃SCRATCH競賽動畫組獲得第2名，當選了學校自治市長。今年會考分數34.8分，達到錄取北一女的成績。她說，支撐她繼續努力的動力，除了比賽得到的榮耀，最難忘懷的是大家的關懷。

仁愛國小舞蹈班學生熊沛柔，三年級入班前沒有舞蹈基礎，但憑著對舞蹈的興趣及努力，加上舞蹈班專業師資及課程培育，高年級階段參加「舞蹈班多元展能獎學金栽培計畫」，參與舞蹈個人競賽成績斐然，未來選擇就讀建德國中舞蹈班，繼續精進舞藝，學、術科並進發展。

基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，副市長邱佩琳（左）與信義國中畢業生林嘉樂（中）合影。圖／基市府提供
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，副市長邱佩琳（左）與信義國中畢業生林嘉樂（中）合影。圖／基市府提供
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑（左二）與幼兒園得獎者合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑（左二）與幼兒園得獎者合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，副市長邱佩琳（左二）與信義國中畢業生鄭名玲（右二）合影。圖／基市府提供
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，副市長邱佩琳（左二）與信義國中畢業生鄭名玲（右二）合影。圖／基市府提供
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑（左三）與幼兒園得獎者合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑（左三）與幼兒園得獎者合影。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆

延伸閱讀

基捷謝國樑將拜會行政院 邱臣遠協助爭取20年還款期限

相關新聞

基隆頒發金鷹獎 謝國樑盼教育現場拔尖扶弱、適性發展

基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑恭喜得獎者，並祝福他們迎向人生新起點。金鷹...

端午連假嚴陣以待 基市推動「好通行+夠停車」行動計畫

基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假明天開始，基隆市政府嚴陣以待，今天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費...

端午連假守護行車安全 花蓮玉里3路段設移動雷達測速

端午連假將屆，花東縱谷預計湧入大批遊客，玉里警分局規畫在台9線及花193縣道兩條主要幹道，增加3處移動式雷達測速儀，將採...

花蓮干城社區推砌石遊程 保存傳統工法展現農村特色

花蓮吉安鄉干城社區為農村聚落，村莊的圍牆使用傳統砌石工法，為避免工法失傳，在花蓮縣政府輔導下，干城社區發展協會推動「砌石...

宜蘭南方澳建港百年紀念套書 將贈縣內各校並推公益換書

宜蘭南方澳漁港建港百年，蘇澳區漁會編纂紀念套書，去年底出版「百歲 漁港 南方澳」 3大冊，日前捐贈143套給宜蘭縣政府再...

行政院前顧問開發光電場涉弊 力暘能源插旗花蓮引疑慮

光電產業大舉進軍花蓮鳳林鎮，申請案逾30件，時代力量發現，其中7件共38筆土地，由力暘能源以不同子公司名義申請，因力暘在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦