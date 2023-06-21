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端午連假守護行車安全 花蓮玉里3路段設移動雷達測速
端午連假將屆，花東縱谷預計湧入大批遊客，玉里警分局規畫在台9線及花193縣道兩條主要幹道，增加3處移動式雷達測速儀，將採不定時、不定點稽查，提醒民眾遵守交通規則，千萬不要超速及疲勞駕駛。
玉里警分局今天表示，連假期間許多遊客到花東遊客，因地形狹長，許多遊客會自駕前往，但容易因為超速或者疲勞駕駛，發生交通事故，為維持交通順暢，同時守護民眾行的安全，4天連假期間在3個易肇事路段增設移動式雷達測速儀，編排勤務，採不定時、不定點方式稽查。
三處移動式雷達測速儀設置地點，花193縣道1處，在109公里處北上路段；另兩處都在台9線，分別是288.98公里處北上路段，及291.2公里處南下路段。警方提醒民眾注意，遵守道路速限，避免受罰。
玉里警分局長林俊廷說，車速過快，就可能無法即時發現前方潛藏風險，往往是釀成嚴重事故的主因，請民眾配合遵守速限及交通規則，連假期間快樂出遊，也能平安回家。
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