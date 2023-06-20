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疫情解封！宜蘭童玩節推出新亮點 水陸空遊戲等你來挑戰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
紅鼻子馬戲團會在園區進行遊藝踩街，引領遊客進入童玩星際派對。圖／縣政府提供
紅鼻子馬戲團會在園區進行遊藝踩街，引領遊客進入童玩星際派對。圖／縣政府提供

疫情解封後新的一年，宜蘭童玩節大型活動即將登場，今年以水陸空呈現「童玩原宇宙」主題，增添多項創意新亮點，包括空域的星際擺盪、地心探索與天際滑⾏；橫跨3 大水池的星際太空總部，整合各種水上遊戲，遊客更可以化身太空人坐上升降設施，感受直達雲霄快感，假日安排DJ秀，嗨翻全場。

文化局長黃伴書今在縣務會議簡報宜蘭國際童玩藝術節內容，活動預計7月1日在親水公園登場，為期44天，以水陸空設施包裝的園區頗具整體感，就連邀請的13國18支民俗表演團隊都可圈可點，在國際專業亮點團隊中有來⾃柬埔寨、CNN譽為「東南亞太陽⾺戲團」的法爾劇團，另有⽇本的娛樂兄弟樂團及韓國Jeongsu Park，國內TAIWAN TOP團隊等演出陣容，假日傍晚有縣內特⾊藝⽂團隊演出。

傍晚的星際派對遊藝踩街，邀請「紅鼻子馬戲團」打造歡樂氣氛，引領遊客進入童玩星際派對；寰宇廣場、 艇庫廣場每小時定點秀，安排⾺戲特技、⾏動雕像、魔術、扯鈴等街頭藝⼈演出互動。

空域遊戲有3大創新設計，離地14米「高空盪鞦韆」空中擺盪試膽量，可鳥瞰園區；「地心探索」從高14米塔頂，以不到4秒時間快速垂降，感受高速垂降刺激感；去年200米的滑降遊戲這次升級為「天際滑⾏」，從星空塔滑降至艇庫2樓，全長270米。

水域遊戲部分，寬45公尺，高12公尺星際太空總部是最顯眼的巨型地標，水上共有長滑道、大滑道及水擂台、水戰車及造浪等遊戲，同時設有⽔擂台，⽔柱隨著樂曲起舞，⾼台⼤⽔槍不定時噴⽔，此外有魔幻⾬林，星空⽔戰場，重⼒造浪池，海神雷達站。

陸域的部分，多元宇宙館結合VR及MR混合實境冒險，包括幻速賽⾞、VR 光劍、極速光輪、時光穿梭機、⽕線射擊等多款體驗，讓玩家彷彿⾝臨其境，穿梭多元宇宙。

探險總動員可以讓孩子體驗當個夢幻神箭手和光速神槍俠，享受射擊快感；探險闖關區則有絕地擂台、滾動球球、穿越過⼭洞、 搖擺獨⽊橋、攀爬好漢坡等；光影太空站導⼊科技互動，幻境森林適合國小以下的兒童。

「地心探索」從高14米塔頂，以不到4秒時間快速垂降，感受高速垂降刺激感。圖／縣政府提供
「地心探索」從高14米塔頂，以不到4秒時間快速垂降，感受高速垂降刺激感。圖／縣政府提供
寬45公尺，高12公尺「星際太空總部」是今年宜蘭國際童玩節最顯眼的巨型地標。圖／縣政府提供模擬圖
寬45公尺，高12公尺「星際太空總部」是今年宜蘭國際童玩節最顯眼的巨型地標。圖／縣政府提供模擬圖
「天際滑⾏」從星空塔滑降至龍舟艇庫2樓，全長270米。圖／縣政府提供
「天際滑⾏」從星空塔滑降至龍舟艇庫2樓，全長270米。圖／縣政府提供
離地14米高的「高空盪鞦韆」，高空擺盪試膽量，可鳥瞰整個園區。圖／縣政府提供
離地14米高的「高空盪鞦韆」，高空擺盪試膽量，可鳥瞰整個園區。圖／縣政府提供

童玩節 文化局 宜蘭

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