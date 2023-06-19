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獲贈樂器 學童要辦音樂會回饋

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東海端鄉廣原國小開辦小提琴等音樂課程，部分舊樂器損壞、不堪使用，議員獲悉協助爭取「台北市林思宏X5醫師慈善基金會」支持，採購小提琴、吉他等樂器捐贈校方，孩子們開心不已，承諾用心學習，明年辦音樂發表會回饋捐贈者。

縣議員張全馨嵐陪師生一起「開箱」，包裝箱裡裝著包括小提琴、吉他等樂器，樂器捐贈人林思宏還附贈「關山米乖乖」，鼓勵學童認真學習。

海端鄉是布農族原鄉，布農族「八部合音」、「報戰功」等部落美聲享譽海內外，孩子們都有出色的音樂細胞，廣原國小也聘請專業師資開設小提琴、吉他等課程，張全馨嵐說，工欲善其事、必先利其器，這些新樂器對孩子們的音樂課有莫大幫助。

廣原國小教師賴惠萍說，校方此次獲贈15把嶄新小提琴，不僅提升學習力，原有的舊琴還可讓學童帶回家練習。

林思宏表示，求學和服兵役都在花蓮，對東部有深厚感情，深知花東資源不足，成立慈善基金會就是想號召更多志同道合力量來助人，很開心能鼓勵孩子親近樂器，也約定明年3月辦一場音樂分享活動。

布農族 議員 醫師

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