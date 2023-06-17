無目擊仍設黑熊生態計畫？羅東林管處：有生態調查意義

林務局羅東林管處與宜蘭南澳鄉東岳部落合作，在東岳村設立「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，是宜蘭首個案例，不過東岳村從未有過目擊黑熊的紀錄。羅東林管處表示，當地屬於中央山脈區域，不能排除黑熊出沒可能，且也有透過原住民智慧進行生態調查的意義。

全台僅剩數百隻台灣黑熊，日前又發生野放黑熊受困套索渴死的悲劇，羅東林管處推動黑熊生態服務示範計畫，與東岳部落合作，設立巡守隊每月巡視山林，鼓勵獵人將傳統獵具如山豬吊等更換為改良式獵具，並且扭轉一般民眾對黑熊的負面印象。

東岳村民眾說，當地從未目擊過台灣黑熊，不過既然羅東林管處有意推動，也有發放生態薪水，他們當然樂於配合。根據計畫內容，發現黑熊通報，可領3000元獎金，若有拍照加碼5000元，另外黑熊巡守隊每年最高可領6萬元獎金，如在巡守範圍內拍到黑熊最高還可領5萬元。

羅東林管處表示，中央山脈是台灣黑熊主要活動區域，東岳部落雖無目擊紀錄，也在中央山脈範圍內，不能排除黑熊出沒的可能性，加上東岳社區長期與林管處合作，才選擇該處辦理宜蘭第一個示範計畫。