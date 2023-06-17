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無目擊仍設黑熊生態計畫？羅東林管處：有生態調查意義

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
台灣黑熊僅剩數百隻，日前更有野放黑熊誤觸套索渴死，羅東林管處推動黑熊生態服務示範計畫，宜蘭首例地點卻選在從未有目擊紀錄的東岳部落。圖／林務局東勢林區管理處提供
台灣黑熊僅剩數百隻，日前更有野放黑熊誤觸套索渴死，羅東林管處推動黑熊生態服務示範計畫，宜蘭首例地點卻選在從未有目擊紀錄的東岳部落。圖／林務局東勢林區管理處提供

林務局羅東林管處與宜蘭南澳鄉東岳部落合作，在東岳村設立「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，是宜蘭首個案例，不過東岳村從未有過目擊黑熊的紀錄。羅東林管處表示，當地屬於中央山脈區域，不能排除黑熊出沒可能，且也有透過原住民智慧進行生態調查的意義。

全台僅剩數百隻台灣黑熊，日前又發生野放黑熊受困套索渴死的悲劇，羅東林管處推動黑熊生態服務示範計畫，與東岳部落合作，設立巡守隊每月巡視山林，鼓勵獵人將傳統獵具如山豬吊等更換為改良式獵具，並且扭轉一般民眾對黑熊的負面印象。

東岳村民眾說，當地從未目擊過台灣黑熊，不過既然羅東林管處有意推動，也有發放生態薪水，他們當然樂於配合。根據計畫內容，發現黑熊通報，可領3000元獎金，若有拍照加碼5000元，另外黑熊巡守隊每年最高可領6萬元獎金，如在巡守範圍內拍到黑熊最高還可領5萬元。

羅東林管處表示，中央山脈是台灣黑熊主要活動區域，東岳部落雖無目擊紀錄，也在中央山脈範圍內，不能排除黑熊出沒的可能性，加上東岳社區長期與林管處合作，才選擇該處辦理宜蘭第一個示範計畫。

羅東林管處指出，宜蘭上一次目擊台灣黑熊要追溯到日本統治時期，在蘇澳鎮靠近南澳鄉的區域，年代已相當久遠；這次計畫除了守護黑熊，還有生態調查的意義，盼借助原住民的生活智慧追蹤台灣黑熊蹤跡，若能再次在宜蘭發現國寶也是求之不得。

羅東林管處與東岳部落合作，推動黑熊生態服務示範計畫，設立巡守隊並鼓勵更換改良式獵具。圖／林務局羅東林管處提供
羅東林管處與東岳部落合作，推動黑熊生態服務示範計畫，設立巡守隊並鼓勵更換改良式獵具。圖／林務局羅東林管處提供
羅東林管處長蕭崇仁（左一）日前到東岳部落，感謝當地對黑熊生態計畫的支持，並示範改良式獵具。圖／林務局羅東林管處提供
羅東林管處長蕭崇仁（左一）日前到東岳部落，感謝當地對黑熊生態計畫的支持，並示範改良式獵具。圖／林務局羅東林管處提供

台灣黑熊 羅東 宜蘭

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