快訊

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

希望續留SOGO聯名卡 國泰世華：即使離婚仍能重新談結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道5號延伸蘇澳 縣府今會勘、地方盼平行蘇澳交流道

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國道5號側車道線道191號北起頭城交流道，南卻未達國5南下終點蘇澳交流道，止於冬山東城村，對用路人與蘇澳鎮民多有不便。圖／擷取自Google地圖
國道5號側車道線道191號北起頭城交流道，南卻未達國5南下終點蘇澳交流道，止於冬山東城村，對用路人與蘇澳鎮民多有不便。圖／擷取自Google地圖

國道5號側車道南端只到宜蘭冬山，未至終點蘇澳，縣議員要求盡快開闢延伸路段，縣府今到現地會勘，考察民國100年評估的4條路廊現況。地方希望能以平行蘇澳交流道直通馬賽的路線為主，不過涉及蘇澳服務區等情況，縣府表示仍需再檢討，預計2個月後將報告交予地方。

國5側車道即縣道191號，北起礁溪德陽村，南抵冬山東城村，全長約23公里，連接國5頭城交流道、宜蘭交流道、羅東交流道，以及台2庚線、台9線、台7線等，是宜蘭縣內最重要的道路之一，南端卻未連接到國5出口的蘇澳交流道。

蘇澳籍縣議員謝正信在議會質詢時數度提及，表示現有側車道延伸到蘇澳交流道僅須1.6公里，卻遲遲不做，用路人只能繞路接台2線或台9線，對蘇澳鎮民也多有不便，要求縣府立即啟動路段新闢工程，並請副縣長林茂盛主持辦理現場會勘。

林茂盛今與縣府交通處、高速公路局、公路總局等相關單位於蘇澳鎮辦理現地會勘，邀請蘇澳鎮公所、鎮代會與縣議員等人出席，主要考察100年時評估過的數條路廊現況，包含沿東福路連接台9線、平行蘇澳交流道、沿新城溪向北接新榮路或新城溪堤防4種方案。

地方希望新闢的延伸段能盡可能平行蘇澳交流道，越過新城溪後直通馬賽，對用路人與鎮民最為方便。交通處指出，100年時確實評估過相關方案，但當時蘇澳服務區尚未闢建，目前鄰近的新馬都市計畫區也在規畫中，各項條件已頗為不同，需要再檢討。

謝正信表示，他從4月臨時會議時提出，到5月定期會議、5月底總質詢一再重申，縣府終於辦理會勘。現況與100年評估的時空背景既然不符，都已經過去，重要的是提出新的方案，他要求縣府8月底前提出2到3個共識方案，並評估短、中、長期計畫，盡快達到鎮民與用路人的期待。

國道5號未延伸到蘇澳，地方強烈盼望盡快闢建，縣府今辦理現地會勘。圖／取自縣議員謝正信臉書
國道5號未延伸到蘇澳，地方強烈盼望盡快闢建，縣府今辦理現地會勘。圖／取自縣議員謝正信臉書
宜蘭縣府100年時曾評估過國道5號側車道延伸蘇澳的4種方案，不過時至今日周遭環境已經不同，須再檢討評估。圖／宜蘭縣政府交通處提供
宜蘭縣府100年時曾評估過國道5號側車道延伸蘇澳的4種方案，不過時至今日周遭環境已經不同，須再檢討評估。圖／宜蘭縣政府交通處提供

蘇澳 車道 宜蘭 都市計畫

延伸閱讀

宜蘭蘇澳鎮設置步道外推綠化帶惹議 公所：行人安全優先

宜蘭神祕沙灘聯合稽查 首日未見沙灘車違規闖入

沙灘車無視禁令續闖南澳神秘沙灘 惹火執法人員大執法

宜蘭縣消防局再爆性騷案 局長徐松奕遭點名下台

相關新聞

國道5號延伸蘇澳 縣府今會勘、地方盼平行蘇澳交流道

國道5號側車道南端只到宜蘭冬山，未至終點蘇澳，縣議員要求盡快開闢延伸路段，縣府今到現地會勘，考察民國100年評估的4條路...

時力花蓮黨部指智慧站牌缺失多不便民 縣府：滾動調整

花蓮縣政府持續推動公車站牌優化，時代力量花蓮黨部今天揭露，爭取中央補助投入8000萬元的「智慧站牌3.0」，400座站牌...

影／基隆騎樓不平不友善行人 3千萬改善 先整平郵輪客動線

基隆市老舊房屋多，建物早年建成後騎樓高低不平，對行人、長者及身障者不夠友善，內政部今年核定補助騎樓整平計畫，市府編列3千...

蘇澳人本步道增綠化帶 民怨路變窄

宜蘭蘇澳鎮公所實施白米溪人本步道計畫，在白米橋旁開闢人行道，並設計外推的綠化帶。居民表示，無法理解為何設綠化帶，讓停車空...

基北北桃1200都會通 基隆15日起國光客運站預購、設定

基北北桃1200都會通定期票自今天起開始預購，7月1日起正式實施。市長謝國樑表示，今天起可於國光客運基隆車站自動儲值機預...

哈比人專用？ 基隆防漏屋頂限高1.5米

基隆多雨房子又多老舊，市政府訂有防水屋頂設置規則，但為避免成為違建，限定屋脊高度1.5公尺，民眾反映相當不便得彎腰，質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦