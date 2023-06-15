國道5號延伸蘇澳 縣府今會勘、地方盼平行蘇澳交流道

國道5號側車道南端只到宜蘭冬山，未至終點蘇澳，縣議員要求盡快開闢延伸路段，縣府今到現地會勘，考察民國100年評估的4條路廊現況。地方希望能以平行蘇澳交流道直通馬賽的路線為主，不過涉及蘇澳服務區等情況，縣府表示仍需再檢討，預計2個月後將報告交予地方。

國5側車道即縣道191號，北起礁溪德陽村，南抵冬山東城村，全長約23公里，連接國5頭城交流道、宜蘭交流道、羅東交流道，以及台2庚線、台9線、台7線等，是宜蘭縣內最重要的道路之一，南端卻未連接到國5出口的蘇澳交流道。

蘇澳籍縣議員謝正信在議會質詢時數度提及，表示現有側車道延伸到蘇澳交流道僅須1.6公里，卻遲遲不做，用路人只能繞路接台2線或台9線，對蘇澳鎮民也多有不便，要求縣府立即啟動路段新闢工程，並請副縣長林茂盛主持辦理現場會勘。

林茂盛今與縣府交通處、高速公路局、公路總局等相關單位於蘇澳鎮辦理現地會勘，邀請蘇澳鎮公所、鎮代會與縣議員等人出席，主要考察100年時評估過的數條路廊現況，包含沿東福路連接台9線、平行蘇澳交流道、沿新城溪向北接新榮路或新城溪堤防4種方案。

地方希望新闢的延伸段能盡可能平行蘇澳交流道，越過新城溪後直通馬賽，對用路人與鎮民最為方便。交通處指出，100年時確實評估過相關方案，但當時蘇澳服務區尚未闢建，目前鄰近的新馬都市計畫區也在規畫中，各項條件已頗為不同，需要再檢討。