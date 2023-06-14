環境衛生改善 宜蘭清溝夜市獲准21日恢復營運

宜蘭縣冬山鄉清溝夜市是全縣規模最大的流動夜市，每週三營業，但日前因環境衛生及影響交通，遭鄉公所停業4週；夜市管理委員會經提出改善後，獲准在21日恢復營運。

每週三晚間營業的清溝夜市於民國101年成立至今，是宜蘭最大的流動夜市，1.5公里長的擺攤路段經常人山人海，但日前因有其中不肖攤商將把廚餘倒在當地社區排水溝，日積月累後發出惡臭，附近住戶怨聲載道。

此外，部分攤商未依規定擺攤、占用斑馬線、擺在道路轉角，當地居民開車回家受阻，憤而向鄉公所投訴；鄉公所經勸導部分攤商後未見改善，要求所有夜市攤商從5月24日起暫時停業4週。

鄉公所今天表示，經會勘後，夜市管委會已請人將水溝內的廚餘與異味清除，恢復原有環境，日後也會固定提交廢棄油處理文件證明；夜市管委會也向公所承諾，若有不願守法攤商擺設在影響通行的人行道或路口轉角，將自動報警處理。

此外，夜市管委會也會加派人手，指引開車民眾停在附近私人停車場，以免亂停附近道路旁，影響其他車輛通行。

鄉公所呼籲部分不肖攤商，這次願意再給業者重新營運機會，若日後再發現有影響交通或環境衛生現象，會再度要求所有清溝夜市攤商停業。