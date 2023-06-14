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台電頒獎學金 謝國樑盼電纜地下化、童子瑋籲協和轉型

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台灣電力公司今在基隆舉辦「夢想併聯」2023台電獎助學金頒獎典禮。記者游明煌／攝影
台灣電力公司今在基隆舉辦「夢想併聯」2023台電獎助學金頒獎典禮。記者游明煌／攝影

台灣電力公司今在基隆舉辦「夢想併聯」2023台電獎助學金頒獎典禮，市長謝國樑說，過去10年間，基隆電纜地下化未有顯著改善，市府願意編列相關預算與台電一起加速推動電纜地下化。議長童子瑋則表示，協和電廠北北基地區經濟發展的後盾，台電肩負能源轉型的社會責任，需要中央、地方齊心協力溝通。

台電指出，台電自1990年設立獎助學金制度，30年來持續幫助近50萬名年輕學子築夢，頒發獎助金近20億，創造社會正面循環。今年首度串聯全國20座電廠舉行獎助學金頒獎典禮，共1.5萬人獲頒獎助學金。

謝國樑表示，今天有千位學生獲頒獎助學金，感謝台電致力為學生教育提供協助，並維護台灣供電的穩定。但在過去10年間，基隆電纜地下化未有顯著改善，市府願意編列相關預算，希望與台電一起推動電纜地下化設置事宜。

議長童子瑋則說，除了獎學金，在基隆許多社會基層的公益活動，也都看得到台電、協和電廠的身影。基隆協和電廠是整個北北基地區經濟發展的後盾，台電則肩負能源轉型的社會責任，如同基隆港的發展不能只單靠台電，這樣的責任需要由中央、地方等單位齊心協力參與溝通，讓基隆港轉型升級成功兼顧航運發展。

童子瑋表示，未來隨著北海岸的核電廠徹底除役，協和電廠的天然氣轉型，將攸關首都圈的經濟韌性與發展活力，所有北基基桃的民眾都希望有穩定優質的發電環境，基隆人盼望有一座乾淨的發電廠。

台電計畫將協和電廠轉型改建四接，但爭議未解，目前市長謝國樑以範圍變動撤銷前市府「原則同意開發」公文，要台電重新提申請，但環保署堅持繼續環評審議。

市長謝國樑說，過去10年間，基隆電纜地下化未有顯著改善，市府願意編列相關預算與台電一起加速推動電纜地下化。記者游明煌／攝影
市長謝國樑說，過去10年間，基隆電纜地下化未有顯著改善，市府願意編列相關預算與台電一起加速推動電纜地下化。記者游明煌／攝影
議長童子瑋則表示，協和電廠北北基地區經濟發展的後盾，台電肩負能源轉型的社會責任，需要中央、地方齊心協力溝通。記者游明煌／翻攝
議長童子瑋則表示，協和電廠北北基地區經濟發展的後盾，台電肩負能源轉型的社會責任，需要中央、地方齊心協力溝通。記者游明煌／翻攝
台灣電力公司今在基隆舉辦「夢想併聯」2023台電獎助學金頒獎典禮。記者游明煌／攝影
台灣電力公司今在基隆舉辦「夢想併聯」2023台電獎助學金頒獎典禮。記者游明煌／攝影

台電 基隆港 協和電廠

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