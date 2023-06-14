熱氣球嘉年華光雕音樂會 700架無人機表演將助陣

台東夏天最熱鬧的觀光活動–國際熱氣球嘉年華，今年將有9場光雕音樂會，其中在主場地鹿野高台的4場，有1場加碼煙火秀，3場將有700架次無人機表演。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿今天接受中央社記者訪問表示，2023台灣國際熱氣球嘉年華將於6月30日至8月28日在台東鹿野高台登場，今年邀請世界各地超過50顆廣受大家喜愛的國內外熱氣球，同時光雕音樂會加碼無人機和煙火秀表演。

她說，民眾最期待的熱氣球光雕音樂會，除延續歷年經典場地三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區、知本溫泉區及主場地鹿野高台大草原4場外，今年更首次在「國際地標海濱公園」，融合「向陽樹」地景公共藝術與光彩炫麗的熱氣球相互結合，成為台東市區必看場次。

江慧卿表示，去年以全球唯一挑戰成功，獲「2022美國繆思創意大獎」最高榮譽「鉑金獎」的「熱氣球光雕VS無人機群飛展演」，今年將挑戰無人機規模擴大到700架次，展演場次除鹿野高台7月1日開幕、8月28日閉幕場外，7月20日加碼第3場；另，8月10日鹿野高台再次加碼煙火秀。

她說，6月30日清晨在鹿野高台的自由飛預計會有25顆球升空，7月1日晚上則是首場光雕音樂會。