太平山昨邊坡坍方遊客受困 今上午搶通170人全數下山

宜蘭太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」1.5公里處，昨天上午邊坡因雨勢坍塌，170名遊客和58名員工共228人受困山上，留住一宿；今天上午羅東林管處搶通路面，10時許將坍方處初步清理，引導遊客依序下山，11時15分最後1輛遊客汽車駛離，

林務局羅東林管處表示，因山區強降雨，太平山森林遊樂區內道路宜專一線1.5K（售票站前1.5公里）處，昨日上午7時20分許上邊坡土石坍方，坍方面積約3500平方公尺，下午4時許雖整理出單線車道，坡面仍不斷落石，林管處遂讓170名遊客回到太平山莊留住一晚，提供免費食宿。

林管處今天上午清理路面，再次將坍方處清理出可供汽車單行的寬度，引導遊客依序下山，宜警太平山及英士派出所、消防局大同分隊到場支援，10時25分許第一輛車通過，11時15分許最後一輛車駛出，170名遊客全數撤離。

太平山莊免費提供本次滯留遊客昨日晚餐、今日早餐和昨日住宿，遊客昨表示，山莊處置還算明快，不會有置之不理的感覺，除了食物住宿也有供應汽油，無須擔心下山問題；今天下山，遊客說心情輕鬆很多，對昨天的安排也算滿意。