快訊

現場直擊！「In-N-Out」快閃 500組漢堡早上9：30就賣光 200人頂高溫排隊

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

賴清德想靠太陽花世代拉攏青年票？但「覺青」已成負面詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平山昨邊坡坍方遊客受困 今上午搶通170人全數下山

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
太平山森林遊樂區內道路坍方，170名遊客留滯一晚，今天上午林管處搶通道路，遊客依序離開。圖／羅東林管處提供
太平山森林遊樂區內道路坍方，170名遊客留滯一晚，今天上午林管處搶通道路，遊客依序離開。圖／羅東林管處提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」1.5公里處，昨天上午邊坡因雨勢坍塌，170名遊客和58名員工共228人受困山上，留住一宿；今天上午羅東林管處搶通路面，10時許將坍方處初步清理，引導遊客依序下山，11時15分最後1輛遊客汽車駛離，

林務局羅東林管處表示，因山區強降雨，太平山森林遊樂區內道路宜專一線1.5K（售票站前1.5公里）處，昨日上午7時20分許上邊坡土石坍方，坍方面積約3500平方公尺，下午4時許雖整理出單線車道，坡面仍不斷落石，林管處遂讓170名遊客回到太平山莊留住一晚，提供免費食宿。

林管處今天上午清理路面，再次將坍方處清理出可供汽車單行的寬度，引導遊客依序下山，宜警太平山及英士派出所、消防局大同分隊到場支援，10時25分許第一輛車通過，11時15分許最後一輛車駛出，170名遊客全數撤離。

太平山莊免費提供本次滯留遊客昨日晚餐、今日早餐和昨日住宿，遊客昨表示，山莊處置還算明快，不會有置之不理的感覺，除了食物住宿也有供應汽油，無須擔心下山問題；今天下山，遊客說心情輕鬆很多，對昨天的安排也算滿意。

林管處表示，坍方坡面目前仍有大量浮動土石，且本周受滯留鋒面影響，山區還會有強降雨，土石仍有可能持續滑落，基於安全考量，太平山森林遊樂區今、明、後天持續休園，搶修道路坍方，暫定6月16日重新開園。

留滯遊客下山時表示，心情輕鬆很多，對山莊的安排還算滿意。圖／羅東林管處提供
留滯遊客下山時表示，心情輕鬆很多，對山莊的安排還算滿意。圖／羅東林管處提供
林管處今日上午搶通坍方道路，引導遊客依序下山。圖／羅東林管處提供
林管處今日上午搶通坍方道路，引導遊客依序下山。圖／羅東林管處提供

太平山 森林遊樂區

延伸閱讀

面逼近嚴防豪雨 黃偉哲：地震後留意降雨易土石崩

影／太平山道路邊坡坍方持續擴大搶修難 明續休園1天

太平山遊樂區暴雨土石滑落道路雙向不通 遊客員工228人受困

新車上路！太平山國家森林遊樂區「蹦蹦車」6/13啟程

相關新聞

太平山昨邊坡坍方遊客受困 今上午搶通170人全數下山

宜蘭太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」1.5公里處，昨天上午邊坡因雨勢坍塌，170名遊客和58名員工共228人受困山...

黑熊出沒採蜜！台東市建和部蜂農撤除蜂箱

台東市建和部落（建和里）後山海拔374米林道，近日發現台灣黑熊出沒，破壞蜂箱、偷吃蜂蜜，台東林管處除沿路設告示牌，也請蜂...

背道雙北...基隆騎樓停車遭抗議 謝國樑：不完美但會檢討

基隆市政府3月第一波開放76處騎樓停車後，有意再擴大範圍，時代力量前議員陳薇仲等人，今天到市府前抗議開放騎樓停車政策，認...

太平山邊坡坍方 170遊客滯留一晚

雨彈來襲，太平山國家森林遊樂區「宜專一線」道路邊坡昨清晨崩塌，雙向通行中斷，儘管緊急搶修，下午清出單線車道，但落石持續滑...

迎接端午連假 傳藝體驗蛇尾打卡變蛇仙

國立傳統藝術中心宜蘭園區重現民俗文化，結合創意巧思，端午節連假在園區布置菖蒲艾草束與5毒符，祈求平安健康；今年更首度推出...

友善共好 企業認養基隆地下道

基隆市愛三路、仁二路口地下道去年初完成整修，今年初就出紕漏。市府完成修繕，洽請和泰環境永續基金會協助，昨天辦認養儀式。市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦