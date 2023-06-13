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黑熊出沒採蜜！台東市建和部蜂農撤除蜂箱
台東市建和部落（建和里）後山海拔374米林道，近日發現台灣黑熊出沒，破壞蜂箱、偷吃蜂蜜，台東林管處除沿路設告示牌，也請蜂農先撤除蜂箱；林務局表示已設置6組野生動物相機，希望捕抓畫面、確認破壞蜂箱嫌犯。
台東林管處知本工作站，今天上午到建和部落發放防熊噴劑，提醒部落居民防範黑熊，居民坦言也很擔心，並指著現場只剩下殘餘蜂巢說，還要小心不少逃蜂，聚集在樹上，但要如何防制黑熊，直言「最好的防制就是不要遇到！」
建和山區居民說，前兩天部落內養蜂蜂箱被破壞，蜂巢被挖出來散落一地，看樣子破壞的就是台灣黑熊，應該是為了吃蜂蜜，不知道破壞蜂箱的是大熊還是小熊，若是大熊、尤其是帶著小熊的母熊，危險度一定高。
「熊來了、一定會怕！」曾姓居民說，過去上山只是不小心遇到，沒想到這次熊直接進入到住屋附近，居民當然想跟熊和平共存，就是不知道熊怎麼想。
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