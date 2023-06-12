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宜蘭傳藝迎端午掛菖蒲艾草與5毒符 體驗蛇尾打卡變蛇仙
國立傳統藝術中心宜蘭園區重視民俗文化，結合創意巧思，端午節連假在園區布置菖蒲艾草束與5毒符，祈求平安健康；今年更首度推出應景的龍舟、粽子圖樣彩噴，及防蚊金魚香包、皮革祈福吊飾等手作體驗，還有「蛇尾打卡」裝置，一秒變蛇仙，饒富趣味過端午。
宜蘭傳藝以「藝起慶端午 動手玩體驗」為主題，與台灣布衣、DOZI皮革工作室、老椰子三間店家合作推出端午限定體驗，只要在園區消費滿999元，憑發票即可免費擇一兌換「龍舟粽子彩噴」、「防蚊金魚香包」或「皮革祈福吊飾」DIY券，贈送文昌福氣水，適合親子同遊認識端午節習俗。
此外，全聯善美的文化藝術基金會還特別向在地農家訂購菖蒲艾草束，並且張貼具有祈求安康意涵的五毒符，重現最傳統的端午民間文化習俗。
「5毒符」是指在紅或黃色紙上，印畫「蠍子、毒蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍」等5種毒性昆蟲的圖像，將紙粘貼在牆壁上，再拿針刺在5毒之上，意為刺殺驅除5毒，祈求全家人安康的意思；懸掛「菖蒲艾草束」也有驅逐瘟疫、防治百病的象徵意義，這些最傳統的端午風俗都能在園區看到。
6月22日至25日不只有限定4天的宜蘭傳藝端午活動，還有「新竹縣客家武獅文化協會」及世界獅王大賽常勝軍「台灣基隆長興呂師父龍獅團」的客家武獅與醒獅等演出，歡迎民眾來感受園區濃濃的端午節氣氛。
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