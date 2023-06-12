台東國際熱氣球嘉年華 6月30日盛夏登場

夏季炙手可熱空域活動、台東國際熱氣球嘉年華30日登場。今年邀請包括HELLO KITTY等國內外50顆熱氣球，一票難求的「熱氣球繫留體驗」從30日下午起，每日清晨、傍晚各1場。

台東縣政府交通及觀光發展處最近分別在「2023台灣國際熱氣球嘉年華」官網和FB粉絲專頁貼出熱氣球活動消息，包括造型球和「追求日誌」等資訊。

交觀處今天表示，今年活動型態突破以往，除剛亮相的「Q版媽祖熱氣球」及連續3年創造粉紅泡泡旋風的「布農族Hello Kitty球」外，更邀請line貼圖人偶「好想兔、啾啾妹及晴天P莉」助陣，聯合台灣造型球喔熊、福利熊及台北熊讚在鹿野高台一起扭腰擺臀，耍萌、耍可愛，讓活動吹起超級卡哇伊的可愛貼圖風。

這些擁有無數鐵粉的「台灣IP」人氣貼圖明星也將在「熱氣球光雕VS無人機群飛展演」中擔綱演出，展現「台灣IP」帶來的強大療癒力，台東縣長饒慶鈴歡迎全國民眾暑假到台東參與一年一度盛會。

交觀處表示，今年邀請世界各地超過50顆廣受大家喜愛的國內外熱氣球，一票難求的「熱氣球繫留體驗」從30日下午開始至8月28日每天分上、下午場2個時段，分別為清晨5時30分至7時；下午5時至晚上6時30分，同時展出各國明星造型球。

饒慶鈴表示，邁向第13年的活動將加入更多全新元素，除了熱氣球繫留體驗，鹿野高台陸續推出親子喜愛的「玩樂市集」與獨具台灣風味在地美食的「熱氣球慢市集」等，邀請街頭藝人於每周六、日陪伴大家度過下午時光，喜歡集章的民眾別錯過與台東及鹿野高台特色商家合作推出「熱氣球大冒險 （LINE官方網站）集章活動」，遊客實際走訪鹿野高台，享受台東在地美食。