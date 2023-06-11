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出席帆船繞島賽 管碧玲：補助基隆只會多不會少

中央社／ 基隆11日電

「台琉國際帆船賽-基隆嶼繞島賽」今天從基隆市碧砂漁港揚帆啟航，共有45隊參賽，海洋委員會主任委員管碧玲表示，海委會雖資源有限，但基隆是國家門戶，未來補助只會多不會少。

管碧玲出席啟航典禮致詞表示，基隆市長謝國樑就任後，積極連結國際海洋賽事，這場賽事結合政府、民間、中央與跨縣市地方合作的力量，攜手讓這場海洋盛會順利舉辦，吸引多國40多艘帆船參賽。

管碧玲說，她當面對謝國樑說「以前的補助，未來只會多不會少」，海委會雖然資源有限，但基隆市是海洋城市也是國家門戶，海委會將持續與基隆市政府合作共同努力，建立起和平、安全、永續繁榮的海洋。

基隆市長謝國樑致詞表示，未來市府在碧砂漁港遊艇碼頭招商規劃時，希望能將帆船和遊艇建構成為基隆特色觀光的一景，吸引更多觀光客造訪，打造新型消費模式，構築北台灣遊艇休閒產業聚落。

基隆市議會議長童子瑋接受媒體訪問說，基隆市是國家海洋門面，碧砂漁港遊艇碼頭若能打造藍色公路，發揮更大觀光價值，可對基隆市觀光帶來巨大轉變，除提升居民生活外，也帶動美食產業發展，議會也會全力支持市府打造海洋觀光產業。

悠遊卡公司董事長林志盈也在場加碼500張悠遊卡鼓勵做公益，凡是在餐車市集消費者，每筆將提供10%回饋，並且延伸優惠到今年相關海洋系列活動中，讓民眾玩得開心、吃得開心。

市府表示，「基隆潮境海灣節」系列活動除今天賽事外，後續還有台灣、日本宮古島越洋賽及日本宮古島繞標賽，另安排帆船、獨木舟、SUP體驗營，受到歡迎的潮音樂活動將於7月22日在潮境公園接力登場，邀請大家夏天一起到基隆感受海洋魅力。

遊艇 管碧玲 謝國樑 碧砂漁港 碼頭

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