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「薪傳」台東演出投影幕突掉落 雲門道歉：謹慎更警惕

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出。圖／台東縣政府提供
2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出。圖／台東縣政府提供

2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出、座無虛席，但演出中後半段時，發生布幕掉落意外插曲，幸無人受傷，演出也在觀眾掌聲下繼續將精彩舞作完成，雲門事後也說明致歉、未來將更謹慎。

雲門舞集50週年「薪傳」演出在台東的演出，門票3個月前即已售罄，台東縣長饒慶鈴、台東三山農場董事長黃榮海，為鼓勵台東學舞蹈孩子，能欣賞雲門舞者精湛演出，特別買了百餘張票券，邀請台東學子到場欣賞，沒想到出現投影幕掉落意外。

饒慶鈴昨也在現場觀賞，演後第一時間至後台關心舞者及工作人員，並指示文化處除查究原因，觀眾散場後應進行所有設備安全確認，確保所有人安全，也感謝林懷民老師及雲門舞集，為台東帶來精彩演出。

雲門表示，「薪傳」演出時因機器摩擦過度，以致投影幕掉落，不幸中的萬幸是沒有舞者受傷，繼續完成演出。讓大家擔心，很不好意思，在此鄭重道歉！雲門會更謹慎，更警惕地面對未來的每一個舞台，推出美好的演出。

台東縣政府文化處表示，將與各演出團隊持續對台東藝文中心場館，高空作業裝置做管理安全確認，並注意舞台職業安全，避免意外再發生。

2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出。圖／台東縣政府提供
2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴(左)、三山農場董事長黃榮海(右)，感謝林懷民老師及雲門舞集，為台東帶來精彩演出。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴(左)、三山農場董事長黃榮海(右)，感謝林懷民老師及雲門舞集，為台東帶來精彩演出。記者卜敏正／翻攝
2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出。圖／台東縣政府提供
2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出。圖／台東縣政府提供

雲門舞集 饒慶鈴

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