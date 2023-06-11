南澳神秘沙灘大執法 沙灘車避風頭

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，業者仍多次載客闖入，中央與地方相關單位昨天聯合稽查大執法，沙灘車一整天銷聲匿跡，相關單位今天繼續執行。地方業者表示，海洋與沙灘是所有人資產，應用更合理方式管理，而非一概禁止。

工旅處副處長池騰聯表示，全天都未見到沙灘車，之前停放於國有地和道路的沙灘車也不見蹤影，遑論沙灘內；有看到零星遊客開車前來打算租用沙灘車，但附近海岸社區沙灘車業者皆未營業。此地本來有4間業者、100多輛沙灘車，近期聽聞政府加強管理，有業者認為難以繼續營業，已有2家轉移陣地。

仍留在海岸社區的業者前天得知大執法消息，緊急把沙灘車全載走，據了解，業者把沙灘車載到山腳下暫放，伺機而動。池騰聯指出，整個6月周末都會全天候稽查，平日也會不定時稽查，在沙灘設立帳篷，10個單位輪流駐點，希望業者了解政府執法決心。

業者表示，昨有颱風浪，浪高超過1.5公尺，本來就不會營業，不過也有業者確實是為了避風頭；政府加強執法力度，拿出海岸法、森林法等，搞得他們都背了一大堆法條，但開罰歸開罰，業者不服仍可提出訴訟，法院會不會撤銷又是另一回事。

業者認為，海與山是所有人的資產，戶外活動當然有危險性，應用更合理的方式管理，比如開放民間單位認養，或是點數計算違規行為。把門關起來，甚至挖壕溝、圍鐵鍊，「不是一個解決問題的方式」，對海岸社區和整個大南澳的經濟、生活都有負面影響。