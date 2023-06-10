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宜蘭神祕沙灘聯合稽查 首日未見沙灘車違規闖入

中央社／ 宜蘭10日電
宜蘭縣府今天會同中央地方各單位在南澳神秘沙灘聯合大執法，上午未見任何沙灘車。圖／工旅處提供
宜蘭縣府今天會同中央地方各單位在南澳神秘沙灘聯合大執法，上午未見任何沙灘車。圖／工旅處提供

宜蘭縣神祕沙灘禁止沙灘車進入，但仍有業者違規載客闖入，縣府會同中央單位今天起展開聯合稽查，首日直到下午5時未見任何沙灘車，縣府表示，違者最高可處新台幣30萬元罰鍰。

神祕沙灘位於南澳鄉武塔村及蘇澳鎮朝陽里的海岸社區，總長約11公里至12公里狹長型海岸線，因生態多樣，加上民國107年發生2起遊客落海意外造成5死，行政院5月中旬決定禁止沙灘車進入，並把此處列為維護取締管理沙灘車的示範區。

宜蘭縣政府工商旅遊處副處長池騰聯向中央社記者表示，縣府今天會同財政部國有財產署、羅東林區管理處、海巡署及警方等單位聯合稽查，發現業者過去時常將沙灘車停在神祕沙灘附近國有地及道路，如今全都轉移陣地全不見蹤影，截至下午5時結束稽查，未見任何沙灘車進出。

他指出，神祕沙灘附近最高曾有4家業者、多達百輛沙灘車，幾個月下來，只剩2家業者約40輛沙灘車，今天稽查時遇到數名外縣市遊客打算承租沙灘車，發現業者並未營業只好離開。

池騰聯表示，縣府昨天召開權責分工會議，宜蘭副縣長林茂盛指示，為讓業者瞭解政府的決心及態度，6月除不定期稽查外，週六及週日安排從上午9時至下午5時展開聯合稽查，以達到遏阻效果。

他指出，民眾若違規在神祕沙灘駕駛沙灘車，以行為人違規時所處「場域」，由場域主管機關認定開罰，依法最高可處30萬元罰鍰，他舉例若在河川區違規，可依水利法處新台幣2500元以上、5萬元以下罰鍰。

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