花蓮、台東再到宜蘭 指揮家謝元富用音樂發揚地方文化

現任佛光大學創意與科技學院院長的謝元富是台灣著名指揮家，在台東大學任教時成立台東愛樂協會，推出全台第一部原住民歌劇「逐鹿傳說」，登上百年國慶舞台；5年前來到宜蘭，成立宜蘭愛樂管弦樂團，也希望用音樂發揚在地文化，比如將黃春明的作品改編成歌劇，登上舞台演出。

謝元富出身花蓮，早年從花蓮師範專科學校畢業，憲兵退伍後考上台師大音樂系，已經27歲，成為當時系上最年長的大學生，一路念到研究所，興起赴國外深造的念頭，在台灣「歌劇教父」曾道雄的幫助下，申請到留法獎學金，在巴黎師院音樂院攻讀3年碩士，學成歸國，先在台北市立交響樂團擔任助理指揮，隔年獲聘台東師範學院音樂教育系講師。

謝元富在台東一待就是20多年，經歷台東師範學院更名台東大學，一路從講師升上教授、系主任、文學院長到副校長。感於台東當時音樂資源較缺乏，謝元富1995年成立台東愛樂協會與交響樂團，促成各類音樂演出，2010年更是由台東大學與阿美族部落青年通力製作「逐鹿傳說」原住民歌劇，在建國百年之際登上國家歌劇院。

台東經驗讓謝元富更加確信，音樂與在地文化結合後爆發出的能量，是地方創生成功的關鍵。2018年他受到佛光大學邀請到宜蘭任教，旋即成立宜蘭愛樂管弦樂團，去年第一次舉辦大型音樂會「璀璨巴洛克」，今年同樣舉辦「蘭陽風華」音樂會，更希望融入在地元素。

謝元富說，許多演奏家從國外深造回來，技術正在巔峰，卻苦無舞台演出，舉辦音樂會除了推廣地方音樂，也希望提供年輕音樂家機會；然而，資金始終是一大困難，往往四處奔走，也只能得到10萬元不到的補助。