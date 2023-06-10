花蓮、台東再到宜蘭 指揮家謝元富用音樂發揚地方文化
現任佛光大學創意與科技學院院長的謝元富是台灣著名指揮家，在台東大學任教時成立台東愛樂協會，推出全台第一部原住民歌劇「逐鹿傳說」，登上百年國慶舞台；5年前來到宜蘭，成立宜蘭愛樂管弦樂團，也希望用音樂發揚在地文化，比如將黃春明的作品改編成歌劇，登上舞台演出。
謝元富出身花蓮，早年從花蓮師範專科學校畢業，憲兵退伍後考上台師大音樂系，已經27歲，成為當時系上最年長的大學生，一路念到研究所，興起赴國外深造的念頭，在台灣「歌劇教父」曾道雄的幫助下，申請到留法獎學金，在巴黎師院音樂院攻讀3年碩士，學成歸國，先在台北市立交響樂團擔任助理指揮，隔年獲聘台東師範學院音樂教育系講師。
謝元富在台東一待就是20多年，經歷台東師範學院更名台東大學，一路從講師升上教授、系主任、文學院長到副校長。感於台東當時音樂資源較缺乏，謝元富1995年成立台東愛樂協會與交響樂團，促成各類音樂演出，2010年更是由台東大學與阿美族部落青年通力製作「逐鹿傳說」原住民歌劇，在建國百年之際登上國家歌劇院。
台東經驗讓謝元富更加確信，音樂與在地文化結合後爆發出的能量，是地方創生成功的關鍵。2018年他受到佛光大學邀請到宜蘭任教，旋即成立宜蘭愛樂管弦樂團，去年第一次舉辦大型音樂會「璀璨巴洛克」，今年同樣舉辦「蘭陽風華」音樂會，更希望融入在地元素。
謝元富說，許多演奏家從國外深造回來，技術正在巔峰，卻苦無舞台演出，舉辦音樂會除了推廣地方音樂，也希望提供年輕音樂家機會；然而，資金始終是一大困難，往往四處奔走，也只能得到10萬元不到的補助。
謝元富感嘆，即使有好的計畫，沒有資金也難以為繼。宜蘭愛樂與黃大魚文化藝術基金會就曾討論將黃春明的小說改編成歌劇，結合宜蘭重要作家與古典樂，重新演繹經典，然而苦無資金，只能且行且看；今晚正是蘭陽風華音樂會，盼更多人感受到音樂之美，讓這條路繼續向前開展。
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