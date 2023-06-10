憨仔捐2千萬消防 花6千萬辦有機農場 實踐道法自然理念

台東三山農場負責人黃榮海7年前到台東實踐道法自然生活理念，開闢農場遁有機農法種鳳梨、木鼈果，被人笑「台北憨仔」，他強調務農不是為賺錢，投入6000萬元推廣自然健康理念，未來規畫興建「新台九線有機農業休息站」，讓更多人認識鹿野優質農產品、獲得健康。

66歲黃榮海原在北部從事外貿事業，並致力推動「道法自然、萬物共生」理念，強調「幫助別人好、我們自然也好」；因父親數十年前到台東鹿野買塊地，他7年前以「半退休」方式到此開闢農場，後發現台東消防資源不足，還號召北部好友捐贈2000萬消防設備。

黃榮海笑著說，記得剛到台東申請經營農場，要種有機鳳梨，承辦人還好心提醒「別申請這麼大、先試種一小區，不用繳這麼多稅」，他倒沒想這麼多，別人1公頃農地種3.3萬棵鳳梨，他為讓鳳梨有更大空間，用了1.5公頃地，不用藥、不催熟自然農法，讓蟲蛇鼠蟻共生。

「來這裡不是要賺錢的！」黃榮海表示，人不能只有壽命長、更要有行動力，台東擁有最純淨空氣、無汙染土地，他到台東推廣的是健康觀念，共開闢5公頃土地、種植對人體有幫助的水果，7年來已投資6000萬元增加農場設施。

他說，種土鳳梨不施肥、順其自然慢慢長，種了2年才採收、數量也不多，別人笑他「台北來的憨仔」，但他不急、這就是最天然食品，除鳳梨也種台東原生木鼈果、木瓜，製成木瓜酵素、保健食品，透過農場參觀、手作，讓更多人認同自然共生理念。