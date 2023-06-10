基隆8校通學道將改善 上學更安全

基隆市深美國小等8所學校，周邊通行人行道淨寬及與社區道路串接都不足，易造成行人及學童通行時危險。立委蔡適應向營建署爭取近1億元改善，近日將核定，將把各校通學步道串連社區道路、鋪面不平整理及強化路口安全性。

蔡適應昨會同內政部營建署等單位到深美國小了解改善計畫，深美國小校長陳建文表示，學校周邊為住宅人口密集區，但學校和社區的通學步道不完善，路口環境的安全也需要改善，部分路段甚至沒有人行道，學生被迫要走到車道上，十分危險。

陳建文說，教孝街、教忠街共約330公尺路段將進行串接、增加淨寬度、改善鋪面不平及增設家長接送區設置等，無障礙設計，路口號誌、行人穿越等都會一併調整改善。

蔡適應指出，警察局統計，1至5月有多起學校周邊行人事故，南榮國小4件、信義國小3件、深美和七堵國小各2件，爭取營建署補助讓學童上學更加安心。深美國小提出的計畫結合校園的風雨籃球場，以及學校周邊人行道和設施的改善，總經費848萬元，營建署補助696萬元，基隆市政府自籌152萬元。