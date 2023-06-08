基隆海洋廣場試辦「海洋Cafe」 宣傳樂夏天活動7月登場
基隆市文化局今天在海洋廣場設置「海洋Cafe」，為7月登場的2023基隆樂夏天表演藝術活動暖身，預告要在海洋廣場營造出時尚摩登，打造散發青春活力氛圍的休閒場域。
文化局表示，基隆這座充滿港都情懷，同時因貿易富含舶來生活潮流的城市，海港文化和氛圍一直深受年輕人與親子族群喜愛。迎接解封後旅遊觀光產業全方位復甦，今年暑假將舉辦「基隆樂夏天」大型展演活動。
為了確保活動開跑當日完美呈現，文化局今天在海洋廣場辦「海洋Cafe」活動，並安排文化局長江亭玫、市府綜合發展處長林麗蟬和市府發言人余治明，一起宣傳樂夏天活動。
江亭玫說，「樂夏天表演藝術」暖身開場活動以海洋廣場為主舞台，不僅代表基隆獨有的港都特色，也將引入特別受年輕群體喜愛的一些潮流文化內容與氛圍，希望大家能充分感受到這個空間帶來的悠閒感，與徜徉碧海藍天的舒適感。
文化局希望通過多元豐富的「樂夏天表演藝術」相關活動，為海洋廣場整體空間營造時尚摩登和青春活力氛圍，期望吸引更多年輕人、親子家庭等各年齡層民眾到訪，形成一個面向廣大群眾的海洋休閒空間，讓大家在這裡留下歡樂舒心的微笑時光。
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