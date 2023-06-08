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肯定花蓮縣警局阻詐、緝毒 林右昌：願做警察的靠山

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
內政部長林右昌（前排左五）今天下午前往花蓮縣警察局，慰勉第一線執勤警察辛勞。圖／花蓮縣警局提供
內政部長林右昌（前排左五）今天下午前往花蓮縣警察局，慰勉第一線執勤警察辛勞。圖／花蓮縣警局提供

內政部長林右昌今天下午前往花蓮警察局，慰勉第一線執勤警察辛勞，肯定該局清源專案2.0優異成績，查獲毒品、竊盜、槍械及賭博等5案，檢肅幫派治平專案工作共計掃蕩3件。林右昌表示，615警察節將至，行政院核定員警勤加給表，每名員警每月多領1千多元，將於7月生效。

花蓮縣警局表示，至5月底止，查獲詐騙集團11件199人，與轄區金融機構共同攔阻詐騙金額高達6千8百餘萬元；同樣至5月底，共計查緝毒品318件，總重量21多公斤，成績斐然。

林右昌指出，警察節即將到來，行政院於5月26日核定修正「警察人員警勤加給表」，依外、內勤與所屬單位分三級調升警勤加給，將在今年7月1日生效，每名員警每月多領1千餘元。

林右昌表示，內政部身為民力的主管機關，包含義警、民防、巡守隊、義交，警察局應加強民力的組織訓練及運作，花蓮除了交通的問題，也帶來治安的隱憂。感謝警察團隊全力投入「掃黑、打詐、緝毒」工作，並於連假期間妥善規畫交通疏導工作。

另外花蓮縣富里鄉長將於6月18日補選，林右昌期勉警察局與花蓮地檢署合作，嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息，確保選舉順利。

林右昌感謝每位員警對治安、交通與為民服務的奉獻與辛勞，願意做大家最好的靠山，期盼警方全力做好維護治安工作，以民眾福祉為目標繼續努力。

明天林右昌將視察前瞻道路改善計畫，包括花蓮明廉國小改善工程、中央路一至四段新設左轉車道工程等。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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