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基隆現場徵才活動14日登場 有意求、轉職民眾預作準備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆就業中心14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺。圖為徵才活動資料照。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺。圖為徵才活動資料照。圖／基隆就業中心提供

基隆就業中心今天表示，14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺，待業或有轉職想法民眾可以把握機會，到場與廠商面談，了解工作內容及公司福利等資訊，若媒合成功即可展開新生活。

這場徵才活動的時間是14日下午2點到4點，地點在基隆就業中心（中正路102號）。徵才廠商中有4家製造業，分別為裕光電業、百里助企業、超邁工業和吉羿實業，分別提供SMT操作工程師、工程師助理、技術員、作業員、包裝員職缺。

服務業也有4家，惠康百貨（家樂福超市）、家城（漢堡王)、三商家購──美廉社和崗洋食品（世紀糕點），提供儲備幹部、西點師傅、門市人員、內外場人員等正職與兼職工作。

基隆就業中心說，除了製造業、服務業8家廠商，14日徵才現場另有觀天下有線電視公司，徵求科技服務業務專員10名、誠寶徵居家督導員及照顧服務員共22名。

基隆就業中心主任盛慧中表示，希望透過舉辦現場徵才活動，讓基隆市的求職者能盡快找到工作，也希望提供更多面試機會，讓求職者累積經驗，提高被錄用的機率。相關資訊可電洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020，或可上台灣就業通官網（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。

基隆就業中心14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺。圖為徵才活動資料照。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺。圖為徵才活動資料照。圖／基隆就業中心提供

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