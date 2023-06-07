快訊

台積電美國廠員工抱怨加班文化 劉德音：不願值班不要來

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕小花蔓澤蘭蔓延 台東國小生挽袖清除

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉永安社區為防治小花蔓澤蘭蔓延危害社區生態，與台東林區管理處關山工作站今舉辦「拒絕蔓舞」活動。圖／台東林管處提供
台東縣鹿野鄉永安社區為防治小花蔓澤蘭蔓延危害社區生態，與台東林區管理處關山工作站今舉辦「拒絕蔓舞」活動。圖／台東林管處提供

台東縣鹿野鄉永安社區為防治小花蔓澤蘭蔓延危害社區生態，與台東林區管理處關山工作站今舉辦「拒絕蔓舞」活動。發動社區民眾、永安國小師生、森林護管員組成剷除隊伍，共產除241公斤小花蔓澤蘭。

台東林管處表示，被列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭繁殖力非常強，常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，若是林木、果樹一旦被攀爬纒繞，就會導致無法行使光合作用死亡。

今天上午鹿野鄉永安社區民眾和國小師生前往玉龍泉生態步道，將兩旁出現的小花蔓澤蘭移除，大家從蔓莖處20公分處切斷，將攀附的蔓藤及根部拔除裝袋密封。望在其開花前能夠讓它能夠在永安銷聲匿跡。

社區居民徐麗卿說，小花蔓澤蘭在入侵台灣後曾經也嚴重危害社區農民種植的茶樹和果園，而因為蔓延覆蓋農作物導致影響無法行使光合作用，導致不僅生產量降低甚至枯死，造成環境生態的危害及農業損失。

關山工作站主任莊瓊昌表示，近年來大力宣導移除小花蔓澤蘭，逐年有效降低損害面積，且以往有限定季節的收購小花蔓澤蘭活動改為全年辦理，並以每公斤新台幣5元辦理收購，可將剷除的小花蔓澤蘭交予轄管各工作站處理。

台東縣鹿野鄉永安國小師生加入移除小花蔓澤蘭行列，讓學生了解小花蔓澤蘭的危害知識。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野鄉永安國小師生加入移除小花蔓澤蘭行列，讓學生了解小花蔓澤蘭的危害知識。記者尤聰光／攝影

小花蔓澤蘭 台東

延伸閱讀

老醫館活化典範 弘仁診所看診兼茶詩文化據點社區工作坊

豐采520旁社區人行道開挖發現掏空 建商：會補強

開挖竹北天坑人行道下有洞 憂持續坍陷 建商回應了

開挖竹北天坑旁人行道 驚見下方有洞 住戶憂持續坍陷

相關新聞

杜絕小花蔓澤蘭蔓延 台東國小生挽袖清除

台東縣鹿野鄉永安社區為防治小花蔓澤蘭蔓延危害社區生態，與台東林區管理處關山工作站今舉辦「拒絕蔓舞」活動。發動社區民眾、永...

花蓮卓溪族人助黑熊救傷 林務局頒獎勵金感謝

花蓮卓溪部落族人5月初發現受傷黑熊立即轉通報花蓮林管處，並協助救傷，林務局昨天辦理表揚，由局長林華慶頒發「協助救傷獎勵金...

影／用5000萬換得健康 他到綠島曬太陽打造梅花鹿園區

綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻原在北部經營光碟工廠，6年前退休後到綠島養梅花鹿，投入5000萬元退休金整建園區，期許園區...

街頭人潮回來了基隆新增街頭藝人展演場地 半月抽籤1次

基隆市疫情解封後夜市、各公共空間人潮都回來了，街頭藝文活動恢復蓬勃生機，積極開發新展演點如東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園...

壯圍哈密瓜盛產 10日健走饗瓜

宜蘭壯圍鄉有「哈密瓜的故鄉」之稱，今年哈密瓜進入盛產，尤其瓜中極品的新世紀新疆哈密瓜，脆甜多汁，甜度可達17度。壯圍鄉農...

停六工地緊鄰民宅 謝國樑：要防天坑

基隆市定古蹟要塞司令部旁「停六」立體停車場興建案一波三折，市府重新招標。基隆市長謝國樑昨天視察聽取簡報，因車道出入口接著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦