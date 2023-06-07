杜絕小花蔓澤蘭蔓延 台東國小生挽袖清除

台東縣鹿野鄉永安社區為防治小花蔓澤蘭蔓延危害社區生態，與台東林區管理處關山工作站今舉辦「拒絕蔓舞」活動。發動社區民眾、永安國小師生、森林護管員組成剷除隊伍，共產除241公斤小花蔓澤蘭。

台東林管處表示，被列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭繁殖力非常強，常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，若是林木、果樹一旦被攀爬纒繞，就會導致無法行使光合作用死亡。

今天上午鹿野鄉永安社區民眾和國小師生前往玉龍泉生態步道，將兩旁出現的小花蔓澤蘭移除，大家從蔓莖處20公分處切斷，將攀附的蔓藤及根部拔除裝袋密封。望在其開花前能夠讓它能夠在永安銷聲匿跡。

社區居民徐麗卿說，小花蔓澤蘭在入侵台灣後曾經也嚴重危害社區農民種植的茶樹和果園，而因為蔓延覆蓋農作物導致影響無法行使光合作用，導致不僅生產量降低甚至枯死，造成環境生態的危害及農業損失。