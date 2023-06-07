街頭人潮回來了基隆新增街頭藝人展演場地 半月抽籤1次

基隆市疫情解封後夜市、各公共空間人潮都回來了，街頭藝文活動恢復蓬勃生機，積極開發新展演點如東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，也規畫專屬身心障礙街頭藝人展演點在陽明海洋文化藝術館。7月起並改為每半月抽籤一次，讓北北基藝人展現更多元的街頭藝術。

東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，近來成為網紅景點，緊臨港邊，可看到基隆港市美景，文化局增為街頭藝人新展演點，海到周六日人潮非常多。

基隆市文化局長江亭玫表示，展演地點因地制宜彈性調整，考量到身心障礙街頭藝人在展演點的硬性需求如地面平坦，交通便捷易達性，與陽明海洋文化藝術館合作，開放該館1樓拱廊作為身心障礙街頭藝人專屬展演場地。

另外，田寮河兩側展演點（仁一路側、信一路側富狗橋至金雞橋段，因鄰近廟口夜市、愛四路夜市，攤位屬性須多元規畫發展，7月起將開放給視覺藝術類、工藝藝術類街頭藝人申請使用，保障靜態展演類型的街頭藝人工作權益。

自109年起，基隆市取消街頭藝人審議制改採登記制，與北北桃共推一證通用制度後，基隆街頭藝術發展日漸蓬勃，很多雙北街頭藝人也會到基隆，表演項目更多元。

但有許多街頭藝人反映，需一次申請次月的所有時段才可進行展演點抽籤，不夠方便，也限制藝人表演空間。文化局為活化展演點的使用率及輪替率，參考其他縣市做法，將改為每2周即抽籤展演點。