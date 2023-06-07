500年古蘭經毀損 慈濟委託修復

慈濟穆斯林志工胡光中於2020年時，送證嚴法師一本手抄本古蘭經，有火燒、泥土痕跡，於土耳其購得，有超過500年歷史。證嚴法師請台灣圖書館歷經近3年修復完成，近日連同數位化複製本，一同送回慈濟靜思精舍。

慈濟基金會表示，胡光中多年前為了伊斯蘭研究學會、台灣博物館合辦的伊斯蘭文化展，在土耳其找文物找了很久，這本手抄本古蘭經在展覽結束後，珍藏於家中。

胡光中認為證嚴法師尊重不同宗教，說到做到，因此於2020年7月將這本珍貴古籍送給證嚴法師。

胡光中說，買的時候書況還可以，展覽時也經過除蟲、冷凍程序，這幾年放在防潮箱珍藏，但因為台灣氣候較潮濕，當時拿出來才發現已受蟲蛀。

慈濟基金會表示，證嚴法師收到古籍後相當重視，透過同樣是志工的時任國家圖書館副館長吳英美牽線，委託國立台灣圖書館圖書醫院團隊協助修復。

修復團隊成員徐美文博士發現古籍有火燒、泥土痕跡，書頁裡有還有疑似血跡、泥土、花瓣、植物種子，以及蛀蝕書本的菸甲蟲，推測曾經歷過戰爭與地震。

徐美文評估，書本用紙是從唐朝傳到大食的造紙技術抄製的麻紙，從紙質、內容、殘留物質等分析，可能是17世紀初期的古籍，古蘭經共500頁，由於古籍修復不易，加上疫情使進度停滯，足足花了35個月，本月4日完成全書修復，及數位化複製本，5日由國立台灣圖書館館長曹翠英、徐美文、主任曾添福、研究助理簡張翔及慈濟志工送回花蓮的靜思精舍。

曹翠英表示，「古蘭經」是伊斯蘭教非常重要的經典，也是團隊修復的第一本最古老的西方古籍，這次「修舊如舊」，希望繼續傳承歷史文化，保留文化底蘊。