社區道路被建商買走要蓋房繳稅 住戶告台東稅務局瀆職

台東市仁昌街住戶繼日前提告台東縣政府建設處，今由議員陪同再提告台東稅務局顏姓科員瀆職，認為顏勘察時，沒有詢問周邊住戶，即判定該巷道未屬公共地域，助建商將公有道路變更為私有地、方便蓋房子，希望檢警偵辦釐清。

台東縣稅務局長李素琴表示，承辦同仁都是依法行政，事實上一般減稅才場勘，承辦人因用心，地主申請繳稅也去場勘確認，因此無場勘記錄；另外，土地利用和是否繳稅是二件事，應回到土地容許使用項目，私有地無償提供公共使用，可申請免地價稅，該筆土地的確是私有地、非公共道路。

住戶代表陳復龍表示，台東稅務局日前接到建商申請繳地價稅，顏姓科員實地勘察時，僅以巷道張貼有「私人土地非經允許請勿進入」，及停放有車輛，沒有詢問當地住戶，即判定該巷道不再具有公共地域關係，核准新地主繳稅，以取得建築用地合法性。

陳說，顏實勘完全無視該巷道鋪設有柏油路面，水溝被覆蓋水泥痕跡，巷口有公用路燈，和銜接前後兩旁屋後26戶住家防火巷事實，該私設巷道也非雜草叢生，且場勘竟無勘查紀錄存檔，亦未會同建設處，如此公務行政令人疑竇。

縣議員林參天指出，絕對會站在縣民立場、重視縣民住的基本權益，他不能接受住戶的社區道路，被少數人操控、成為建築用地。

台東市仁昌街10巷26戶透天民宅，日前抗議私有地被其他建商買下，有意將防火巷及2側4棟房拆除蓋大樓，影響住戶通行權，縣政府建設處曾發文，建商須取得該區26戶住戶土地變更同意書方可申請建照，但日前多住戶個資被洩，住戶提告建設處「洩漏個資」，今再提告稅務局。