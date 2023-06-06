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花蓮吉安國小球場「綻放」大桐花 7月底啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉獲客家委員會支持，斥資近4000萬元在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為「桐心廣場」。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉獲客家委員會支持，斥資近4000萬元在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為「桐心廣場」。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉獲客家委員會「客庄社區環境營造計畫」，斥資近4000萬元在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為「桐心廣場」，由吉安國小負責管養維護，白天將是學生的運動場，晚間及假日則是民眾休閒樂活好去處，前年9月動工，預計今年7月底啟用。

吉安鄉客家人口約3.2萬人，被稱為「縱谷客家第一庄」，鄉公所在客委會與縣府支持下，與吉安國小推動「吉安客庄社區環境營造—禾埕專案計畫」，以客家桐花為主要設計元素，將校內風雨球場鋼構頂棚設計成一朵綻放的大桐花，並取「童心」寓意，將其命名為「桐心廣場」，傳承客家文化。

鄉公所表示，桐心廣場經費包含客委會補助2970萬元，縣府全額支持自籌款363萬元，以及多位議員建議款等，共約4000萬元。工程2020年9月動工，原預定去年完工啟用，為讓整體設施更加友善，並融合村鄰與學校的使用需求，達到「校園社區化、社區校園化」價值，經陸續調整施工細節，預計7月底啟用。

行政院東服中心執行長洪宗楷視察驗收工程，他指出，校園的桐花代表吉安學子綿延不絕的綻放與成長，社區的桐花則象徵吉安客庄的文化故事永續流傳，廣場周邊以客家菸樓建築融入無障礙廁所、親子廁所等，同時也尊重原有植栽整合景觀資源，規畫兼具安全、通透及便利的停車空間與廊道，符合多元需求的使用期待。

花蓮吉安國小風雨球場命名為「桐心廣場」，客委會副主委周江杰（左三）與行政院東服中心執行長洪宗楷（左二）視察驗收工程，肯定鄉長游淑貞（左四）的用心。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安國小風雨球場命名為「桐心廣場」，客委會副主委周江杰（左三）與行政院東服中心執行長洪宗楷（左二）視察驗收工程，肯定鄉長游淑貞（左四）的用心。圖／吉安鄉公所提供

吉安 桐花 客委會 花蓮

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