宜蘭資源回收連續7年稱霸全國 獲環保署頒最高榮譽獎
環保署公布「111年度源頭減量及資源回收績效考核計畫」考核結果，宜蘭縣榮獲全國第二組「特優獎」，不但已經連續20年獲獎，並蟬聯7年考核最高榮譽，顯見資源回收成果備受肯定。
宜蘭縣把垃圾減量分類融入民眾生活中，從民國95年起訂定全縣垃圾全分類、零廢棄政策，實施「分日分類資源回收」、「垃圾強制粗分類」及使用透明塑膠袋等行動，透過多元管道，落實源頭減量及資源回收觀念，包括推廣一次用產品減量、提供循環容器，餐盒餐杯借用、輔導業者環保外送及自備餐具優惠，陸續協助設置二手市集、二手物交換站及袋來幸福箱等便利措施，透過食衣住行育樂，努力耕耘化廢為能，普及全民綠生活。
環保局長許嘉琦表示，此次特點在於宜蘭自106年度起，率全國之先辦理廢農藥空瓶回收競賽，截至111年已累計回收近70公噸廢農藥空瓶，減少環境二次危害，另外媒合弱勢資收個體戶加入資收大軍行列，前往社區進行資源回收工作。
此外增辦環境服務巡迴團，協助改善資收物貯存環境及提供場域消毒服務，推廣資源循環，強化廢玻璃砂再利用及辦理資收物回收兌換有機培養土等活動，從小地方可見深耕環保意識的努力，獲環保署考核委員肯定，同時也感謝各鄉鎮市公所配合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言