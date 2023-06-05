宜蘭資源回收連續7年稱霸全國 獲環保署頒最高榮譽獎

環保署公布「111年度源頭減量及資源回收績效考核計畫」考核結果，宜蘭縣榮獲全國第二組「特優獎」，不但已經連續20年獲獎，並蟬聯7年考核最高榮譽，顯見資源回收成果備受肯定。

宜蘭縣把垃圾減量分類融入民眾生活中，從民國95年起訂定全縣垃圾全分類、零廢棄政策，實施「分日分類資源回收」、「垃圾強制粗分類」及使用透明塑膠袋等行動，透過多元管道，落實源頭減量及資源回收觀念，包括推廣一次用產品減量、提供循環容器，餐盒餐杯借用、輔導業者環保外送及自備餐具優惠，陸續協助設置二手市集、二手物交換站及袋來幸福箱等便利措施，透過食衣住行育樂，努力耕耘化廢為能，普及全民綠生活。

環保局長許嘉琦表示，此次特點在於宜蘭自106年度起，率全國之先辦理廢農藥空瓶回收競賽，截至111年已累計回收近70公噸廢農藥空瓶，減少環境二次危害，另外媒合弱勢資收個體戶加入資收大軍行列，前往社區進行資源回收工作。