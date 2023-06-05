台東熱氣球不會開天窗了！饒慶鈴訪議長吳秀華 將加開臨時會審預算

台東縣議會第20屆第1次定期會本月2日提前散會閉幕，縣府尚有交觀、國計等11項提案未通過，縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、卑南鄉長郭宗益、太麻里鄉長王重仁等人，今下午拜訪議長吳秀華爭取開臨時會，確定將於本月15至19日加開臨時會，讓預算如期通過。

台東縣議會第20屆第1次定期會本月2日最後1天議程，因縣議會藍營占絕對優勢，原認為篤定通過，不料無黨籍的議員林參天發言後，見多名議員發言後離開議場，提議「清點人數」後，議員回議場後、人數過半，繼續開會30分鐘後，林突再次提「清點人數」、因人數不足，主席宣布散會。

饒慶鈴表示，這次未審查到的縣府提案，都攸關地方民生、產業發展重要建設，還有照顧偏鄉緊急醫療預算，相關提案未過，不只爭取到的數億經費無法執行，影響民眾權益，恐讓各建設延宕、甚至款項被中央收回無法執行。

饒慶鈴指出，未通過預算包括向中央爭取的熱氣球嘉年華補助款，以及台東市、卑南鄉、太麻里鄉、池上、蘭嶼、成功、海端、鹿野等公所共20個案子，部分預算未執行將被收回，公所補助款議會若未通過，市代會、鄉代會都無法審理、執行。

本次定期會未通過預算還有，國發會核定今年台東縣第3期綜合發展實施方案，包括今年台灣國際熱氣球嘉年華活動費用、山地離島居民轉診交通補助、專科醫師支援台東及緊急醫療相關費用，及成功地區石雨傘環境改善等計畫。